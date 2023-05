Rückruf von Süßigkeiten bei Penny und Rewe: Metallstücke in Schokolanden-Bonbons

Von: Johannes Nuß

Rückruf bei Rewe und Penny: Schokoladen-Bonbons könnten ernsthafte Verletzungen verursachen. Der Hersteller warnt vor spitzen Metallsplittern in bestimmten Produkten.

Wernigerode – Achtung, Fans von Süßigkeiten: Die Schokoladenbons mit den Bezeichnungen „Milk Chocs“ und „Milch Chocs“ werden zurückgerufen. Sie wurden unter anderem bei Rewe und Penny angeboten. Wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte, erfolgt der Rückruf, da nicht auszuschließen ist, dass sich in einigen Produkten kleine, spitze Metallstücke befinden. Momentan wird ebenfalls vor dem Verzehr einer weiteren Süßigkeit gewarnt. Der von dem Rückruf betroffene Müsliriegel ist in verschiedenen Supermärkten und Discountern erhältlich.

Erneut dringender Süßigkeiten-Rückruf: Schokoladenbons „Milk Chos“ und „Milch Chocs“ betroffen

Name: Milch Chocs (Vollmilch) Marke: Rewe Beste Wahl Menge: 200 Gramm Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2024

Name Milk Chocs (Vollmilch) Marke: Chocóla Menge: 200 Gramm Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2024

Der Rückruf betrifft die 200-Gramm-Packungen „Milk Chocs“ Vollmilch der Marke Chocóla, die bei Penny angeboten werden, sowie „Milch Chocs“ Vollmilch der Marke „Rewe Beste Wahl“ – beide vom Hersteller Bergland aus Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Laut Angaben sind ausschließlich Süßigkeiten mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.04.2024 betroffen. Es handelt sich um eine „vorsorgliche Maßnahme“ betont das Unternehmen. Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Gefahr von Verletzungen durch metallische Gegenstände Metallische Gegenstände, zerbrochenes Glas oder Glasscherben, sowie Holz- und Kunststoffstücke können ernsthafte Verletzungen im Mund- und Rachenraum hervorrufen, genauso wie innere Blessuren oder Blutungen. Es wird empfohlen, dass Verbraucher, die eines der betroffenen Produkte besitzen, diese nicht konsumieren und sie zum ursprünglichen Verkaufsort zurückbringen.

Das Unternehmen Bergland ruft die Schokoladenbons „Milk Chos“ und „Milch Chocs“ zurück. Sie sind für den Verzehr gefährlich, da Metallteile enthalten sein können. © Bergland GmbH

Kundinnen und Kunden können die betroffenen Süßigkeiten in den jeweiligen Geschäften zurückzugeben und erhalten den Kaufpreis erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbelegs. Ebenfalls kürzlich von einem Rückruf betroffen war der „Haribo Matador Mix“. Laut dem Unternehmen wurden in diesem Produkt Verunreinigungen entdeckt. Vier bestimmte Chargen sind betroffen.

