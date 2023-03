Strenge EU-Ankündigung: Jetzt sollten Autofahrer im Urlaub noch besser auf ihren Führerschein aufpassen

Dieser ganze beschlossene EU-Schwachsinn geht mir sowas von. ******

Wir haben echt keine anderen Sorgen als irgendwelche Führerscheine zu tauschen wegen nem EU-Bildchen und diesen Unmengen an kleinkarierten Verordnungen etc.

Die hocken da alle in gummigelagerter Umrandung in einer 'Habmichlieb-Jacke' und dann werden so geistlose Ergüsse neben dem klatschen und singen auf uns losgelassen!

Kollektives Pech beim denken, da wirds kein Brainstorming, allenfalls diese lauen Lüftchen.