Interner Bericht geleakt: EU plant im Kampf gegen Kindesmissbrauch Chatüberwachung

Von: Anna Lorenz

Teilen

Die EU-Kommission will künftig das Durchleuchten von Chats zur Verhinderung von Kindesmissbrauch ermöglichen. Datenschützer befürchten starke Eingriffe in die Privatsphäre unschuldiger Chat-User.

München – Es ist ein schwieriges Thema, denn in der einen Waagschale liegt der Kinderschutz, in der anderen der Datenschutz. Wie der erschütternde Fall der getöteten Ayleen († 14) zeigt, bietet gerade das Internet Kriminellen die Möglichkeit, mit Minderjährigen in Kontakt zu treten. Andererseits versenden täglich Millionen Bürger Nachrichten über WhatsApp, Instagram und Co., die keineswegs illegal sind. Darunter oft auch private Bilder und Texte, die man ungern auf den Bildschirmen von Ermittlern wissen möchte. Beide Aspekte unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach, wie nun auch ein, von Netzpolitik.org veröffentlichter, interner Bericht der EU-Komission zeigt.

Schutz vor Kindesmissbrauch: EU will Chats durchsuchen – Datenschützer üben Kritik

Das, als „nur für den Dienstgebrauch“ eingestufte Dokument beantwortet Fragen, die die Mitgliedsstaaten der EU-Komission zu der geplanten Regelung gestellt haben. Zentrales Thema: Wie erfasst man möglichst nur die kriminellen Fälle? Der Entwurf sieht bislang nämlich vor, dass Anbieter automatisierte Durchsuchungen vornehmen können sollen, wenn es eine entsprechende, behördliche Order gibt. Damit verbunden wäre allerdings ein Grundrechtseingriff bei all denen, deren Nachrichten keinen illegalen Inhalt haben.

Grooming, so nennt es sich, wenn Kriminelle versuchen, eine Verbindung zu Minderjährigen aufzubauen mit dem Ziel, an ihnen sexuelle Taten zu begehen. (Symbolbild) © IMAGO / Westend61

Die gegenwärtige Erkennungssoftware habe eine Trefferquote von 90 Prozent, zu Unrecht gemeldete Nachrichten müssten Ermittler – in Kooperation mit Europol – individuell aussortieren. Die Überprüfungen betreffen sinngemäß die Chats von Minderjährigen, was Datenschützern, nicht zuletzt dem European Data Protection Board, als besonders problematisch ansehen. Auch der Austausch freizügiger Fotos, der bei Jugendlichen oft untereinander erfolgt, solle dem internen Dokument zufolge auf seine „Strafbarkeit nach nationalem Recht“ zu prüfen sein.

Chatüberwachung zwischen Kindes- und Datenschutz: Vollzug der geplanten Regelung bislang nicht geklärt

Wie das geplante Gesetz genau vollzogen werden soll, ist bis dato nebulös, ausschlaggebend soll aber die Frage des Risikos sein. Plattformen wie Linked-In seien deutlich weniger zur kriminellen Kontaktaufnahme mit Minderjährigen geeignet als gängige Messengerdienste oder Online-Videospiele. Generell, so der Bericht, könne die betreffende Software nur child sexual abuse material (CSAM) ausfindig machen – Datenschützer sind kritisch. Sie befürchten, eine implementierte Technik lasse sich leicht auch auf andere Inhalte drillen. (askl)