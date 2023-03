Neues EU-Gesetz ab März: Welche Fernseher jetzt nicht mehr verkauft werden dürfen

Für Elektrogeräte mit hohem Stromverbrauch wird es seit März eng. Wegen einer verschärften EU-Verordnung droht vielen das Aus, auch bildstarke Fernseher sind betroffen.

Straßburg/München – Für bekannte Stromfresser wie große, bildgewaltige Fernseher könnte es bald eng werden in Europa. Einigen dürfte sogar das Aus drohen. Der Grund: Mit der neuen Ökodesign-Richtlinie der EU werden unter anderem die Obergrenzen für den Energieverbrauch von Elektrogeräten verschärft. Darüber hinaus soll bereits die Herstellung von Produkten in der EU ressourcenschonender gestaltet werden, sodass die Geräte schon vor Beginn ihres Lebenszyklus energieeffizienter sein sollen als bislang.

In der EU sollen Produkte künftig energieeffizienter werden

Doch auch bei Betrieb sollen sie künftig weniger Strom verbrauchen dürfen. Immerhin fällt fast ein Drittel des Stromverbrauchs in deutschen Haushalten auf Geräte aus dem Entertainment-Bereich, also auf Fernseher, Spielkonsolen, Computer und Monitore. Deshalb hat die EU im Zuge der neuen Verordnung auch gleich die Grenzwerte für die Energielabel verschärft, die auf fast jedem Elektrogerät im Handel kleben und dessen Stromverbrauch in die Klassen A bis F unterteilt. Diese Label galten bislang eher als Orientierungshilfe für die Verbraucher, um stromsparende Modelle im Laden schnell erkennen zu können.

EU verschärft die Grenzwerte für die Energieeffizienzklassen für Elektrogeräte wie Fernseher

In Zukunft werden die neuen Energieeffizienzklassen für besonders energieintensive Geräte allerdings drastische Folgen haben, für sie gilt ab sofort ein Verkaufsverbot. Modelle, deren Stromverbrauch knapp oberhalb der Grenze zur neuen Klasse G liegen. 27-Zoll-Monitore müssen demnach unter rund 26 Watt bleiben, 55-Zoll-TVs unter 89 Watt. So will die EU nach eigenen Angaben bis 2030 jährlich 167 Terawattstunden an Energie einsparen, was laut EU-Kommission dem jährlichen Verbrauch von Dänemark entspreche. Die ausgestoßenen Treibhausgase könnten so um rund 46 Millionen Tonnen reduziert werden. Die Weichen in Europa stehen damit klar auf mehr Klimaschutz.

Kein Fernseher in der EU wird in absehbarer Zukunft das grüne Energie-Label erhalten

Für große Bildschirme dürfte es mit den neuen Energieeffizienzklassen künftig problematisch werden. © Sven Simon/IMAGO

Da die neuen Grenzwerte ziemlich streng sind, wird es keine Fernseher mit einem gründen Label mehr geben. Was bedeutet das für die Verbraucher? Welche Fernseher wird es bald nicht mehr zu kaufen geben? Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ob sie nun ganz schnell noch zuschlagen sollten, um auch in Zukunft das Home-Kino-Gefühl genießen zu können, sei gesagt: Von dem Verbot sind lediglich neue Modelle, deren Stromverbrauch knapp oberhalb der Grenze zur neuen Klasse G liegen, betroffen.

27-Zoll-Monitore müssen demnach unter rund 26 Watt bleiben, 55-Zoll-TVs unter 89 Watt. Geräte, die sich bereits im Verkauf befinden, dürfen noch abverkauft werden. Die Nachfolgemodelle müssen allerdings künftig sparsamer werden. In absehbarer Zukunft wird das aber kein Gerät schaffen, so die verbreitete Meinung unter Branchenkennern.

Für besonders bildstarke Fernseher werden die neuen Obergrenzen problematisch

Besonders große und bildstarke Fernseher lagen bislang oberhalb der neuen Verbrauchs-Obergrenze. Für bestimmte Display-Technologien wie 8K-Fernseher wird es mit den neuen Richtlinien schwierig. Denn durch die Vielzahl an Pixeln verbrauchen sie mehr Licht als andere Fernseher und damit eben auch viel Strom. Bisherige 8K-TVs kamen schon bei 65 Zoll auf einen Verbrauch von rund 250 Watt. Für die neue Obergrenze müsste ihr Energiebedarf mindestens halbiert werden.

Hersteller können die Werkseinstellung für Fernseher ändern und die Obergrenzen so umgehen

Viele Hersteller werden das für sich über neue Werkseinstellungen lösen, wie beispielsweise einen Eco-Modus, in dem der Bildschirm einfach gedimmt ist. Verbraucher können dann immer noch selbst in einen anderen Modus mit stärkerer Bildhelligkeit wechseln und den höheren Stromverbrauch einfach akzeptieren. Die Nachfrage nach 8K-Fernsehern ist in Europa allerdings ohnehin nicht besonders groß.

Wie viel ein Fernseher je nach Display-Technologie verbraucht: ● Stromverbrauch LED-Fernseher: etwa 70 Watt pro Stunde

● Stromverbrauch LCD-Fernseher: etwa 100 Watt pro Stunde

● Stromverbrauch OLED-Fernseher: etwa 150 Watt pro Stunde

● Stromverbrauch Plasma-Fernseher: etwa 175 Watt pro Stunde



(Quelle: EnBW)

Branche will vorerst keine neuen 8K- und LCD-Modelle auf den Markt bringen, da die Geräte zu viel Energie verbrauchen

Auch die Display-Größe spielt bei der Klassifizierung eine Rolle, da größere Geräte grundsätzlich mehr Strom verbrauchen als kleine. Dennoch sind vor allem größere Monitore betroffen. Auch für große OLED-Fernseher, die meist mit 4K-Technologie kommen, dürfte es schwer werden, unter dem Grenzwert zu bleiben. Für diese galt bisher eine Sonderregelung, die jetzt entfällt. Mit diesen Maßnahmen zielt die EU darauf ab, dass Hersteller künftig energieeffizientere Geräte auf den Markt bringen. Einige haben bereits angekündigt, 2023 keine neuen LCD- oder 8K-Fernseher auf den Markt bringen zu wollen. Man wolle vorerst an den alten Modellen festhalten.