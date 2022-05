Tempo-Kontroll-Assistent in Autos: EU-Pflicht kommt teils schon ab Juli 2022

Von: Stella Henrich

Vorsicht Autofahrer - von 6. Juli an wird die Tempoüberwachung Pflicht in der Europäischen Union. Ein Assistent soll künftig dem Fahrer dabei helfen, das Tempo einzuhalten.

München ‒ Er hat immer das erlaubte Tempo im Sichtfeld und zeigt es dem Fahrer an. Wer zu schnell unterwegs ist, den warnt er mit optischen und akustischen Zeichen - gemeint ist der „intelligente Geschwindigkeitsassistent“ oder auch „Intelligent Speed Adaptions“ (ISA) genannt, den es schon bald in allen Autos geben soll. So zumindest sieht es die EU-Verordnung 2019/2144 vor.

Denn ab 6. Juli 2022 gelten in der EU zahlreiche neue Regeln für den Straßenverkehr. Die Vorlage für mehr Sicherheit auf Europas Straßen wurde bereits 2019 verabschiedet und tritt nun für neu in den Markt eingeführte Fahrzeugtypen in Kraft. Ab dem 7. Juli 2024 müssen dann sämtliche Neuwagen über diesen Fahrassistenten verfügen.

Wer zu schnell unterwegs ist, den warnt der Geschwindigkeitsassistent akustisch im Auto. (Symbolbild) © Rainer Keuenhof/imago

ISA-Assistent: Navigationsdienst liefert Daten als Richtwerte

Mit ISA soll der Fahrer über das Gaspedal oder spezifische, geeignete und effektive Rückmeldung darauf aufmerksam gemacht werden, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist. Die jeweils gültigen Limits stammen aus der Verkehrszeichenerkennung und dem Navigationssystem.

Mit dem Einschalten der Zündung aktiviert sich das System, kann aber auch manuell deaktiviert werden. Im passiven Modus erhält der Fahrer trotzdem Informationen zu den Tempolimits angezeigt. Ist das System aktiv, besteht jederzeit die Möglichkeit, das Tempo zu verändern.

ISA-Assistent im Auto: Hilfe, um Sicherheit auf den Straßen zu verbessern

Laut Homepage der Europäischen Kommission soll mit der Einführung von ISA „die Zahl der Zusammenstöße auf Europas Straßen“ verringert werden. Die Europäer sollen zusätzlich vor schlechter Luftqualität und dem Klimawandel geschützt werden und neue Mobilitätslösungen angeboten werden, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie verteidigen. Das geht aus einem Bericht der Europäischen Charta für Straßenverkehrssicherheit hervor.

Dennoch gibt es Kritik an den intelligenten Bremsern. So seien Erkennungs- und Kartenfehler die Schwachpunkte bei allen ISA-Kandidaten, die der ADAC getestet hat. Der ADAC empfiehlt daher, sich nicht blind auf einen solchen Assistenten zu verlassen. Blitze es doch, sei in jedem Fall der Fahrer verantwortlich. Außerdem könnten Fahrer ISA einfach überstimmen, indem sie das Gaspedal stärker drücken und damit Warnhinweise übergehen.

ISA-Assistent: Fahrer müssen Technik auch nutzen

Mit ISA möchte die EU künftig den Tod von bis zu 25.000 Menschen pro Jahr im Straßenverkehr verhindern, dazu etwa 140.000 schwere Verletzungen. Allein in Deutschland sind etwa ein Drittel der Verkehrstoten auf Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit zurückzuführen, das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Bleibt also abzuwarten, ob sich das ISA-Assistenzsystem positiv und dauerhaft auf die Verkehrssicherheit auswirkt und die Fahrer die Technik auch nutzen.