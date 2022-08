Online-Handel: Dank neuem EU-Recht wird einkaufen ab September sicherer

Von: Stella Henrich

Vom 1. September an wird der Online-Einkauf für Verbraucher sicherer. Ein neues EU-Gesetz macht dabei die Lieferketten besser nachvollziehbar.

München ‒ Die Corona-Pandemie hat die Verbraucher hierzulande verstärkt in Online-Shops gelockt. Bekannte Kultmarken wie beispielsweise Doc Martens können ein Lied davon singen. Trotz Pandemie konnte der Schuhhersteller seinen Umsatz innerhalb des zweiten und dritten Quartals im Jahr 2021 um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 318 Millionen Pfund steigern. Der Grund: Während des Corona-Lockdowns boomten die Onlineverkäufe des Herstellers. Der Onlinehandel macht inzwischen laut Unternehmen ein Fünftel des Umsatzes aus.

Doch nicht erst seit Beginn der Pandemie 2020 kaufen immer mehr Konsumenten auch Lebensmittel im Internet ein. Sie nutzen Bringdienste wie Flink, Getir oder den inzwischen angeschlagenen Lieferdienst Gorillas für spontane Bestellungen und den schnellen Heißhunger. Abseits der etablierten Online-Lieferdienste von Rewe, Penny und Co.

Online-Einkauf: Bislang keine ausreichende Überwachung des Handels

Dabei gab es bislang keine ausreichende Überwachung des Handels, „wodurch Produkte schlechter zum Hersteller zurückverfolgt werden konnten“, berichtet die Verbraucher-Plattform Chip.de. Das wird dann zum Problem, wenn ein verderbliches Lebensmittel von einem Rückruf betroffen ist und die Gesundheit von Verbrauchern auf dem Spiel steht. Wie im aktuellen Beispiel aus Baden-Württemberg.

Lebensmittel-Rückverfolgung: Das ändert sich am 1. September

Überwachung des Online-Handels mit verderblichen Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen wird verbessert. Überwachungs-Behörden dürfen anonym Online-Bestellungen zur Prüfung vornehmen.

mit verderblichen Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen wird verbessert. Überwachungs-Behörden dürfen anonym Online-Bestellungen zur Prüfung vornehmen. Informationen zur Rückverfolgbarkeit von Produkten müssen ab 1. September innerhalb von 24 Stunden elektronisch an die Behörden übermittelt werden, um Lieferketten nachzuvollziehen und Gefahren für Verbraucher abzuwenden.

übermittelt werden, um Lieferketten nachzuvollziehen und Gefahren für Verbraucher abzuwenden. Amtliche Kontrollrechte bei Verdacht auf Verstöße durch Online-Marktplätze. Diese müssen unsichere Produkte von der Plattform entfernen.

Durch die Neuregelung - Anpassung des deutschen Lebensmittel- und Futtergesetzbuchs an geltendes EU-Recht - soll also der Einkauf von Lebensmitteln im Internet genauso sicher gemacht werden wie ein Einkauf im stationären Einzelhandel - also dem Laden vor Ort.

Das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ist das Dachgesetz des deutschen Lebensmittelrechts. Oberstes Gebot ist die Lebensmittelsicherheit. Das Gesetzbuch umfasst alle Produktions- und Verarbeitungsstufen und gilt außer für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände auch für Futtermittel und Kosmetika. Zweck des LFGB ist der Schutz der Verbraucher durch Vorbeugung beziehungsweise Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit. Ebenso will es vor Täuschung beim Verkehr mit Lebensmitteln, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen schützen sowie schließlich bei Futtermitteln den Schutz der Tiere sicherstellen. Hersteller, Händler oder Inverkehrbringer haben die einwandfreie Qualität der Ware sicherzustellen. Auf allen Verarbeitungsstufen ist die Rückverfolgbarkeit der Produkte zu gewährleisten. (Quelle: www.bundesregierung.de)

Schon lange fordern Verbraucherschützer, dass Händler die Zutaten, Allergene und Aufbewahrungsbedingungen sowie Verzehrzeitraum von Lebensmitteln in ihren Online-Shops angeben müssen. Einem Bericht der Stiftung Warentest zufolge ist auch beim Online-Einkauf die Einhaltung der Kühlkette schwer nachvollziehbar. Lebensmittel wie Eier, Tomaten, Beeren, Fisch und Fleisch, aber auch Avocados - sollten Verbraucher daher niemals im Internet einkaufen.

