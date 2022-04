9-Euro-Ticket: Alles was Pendler jetzt wissen müssen

Von: Kevin Goonewardena

Mit dem Neun-Euro-Ticket könnten Fahrgäste deutlich günstiger als bislang Bahnfahren (Montage). © Rolf Vennenbernd/dpa & Caroline Seidel/dpa & Sven Simon/Imago

Der Bund will mit der Einführung des 9-Euro-Tickets Kunden des Nahverkehrs finanziell entlasten. Was die Gruppe der Pendler, die mehrere Verkehrsverbände durchquert, jetzt beachten muss.

Berlin – Mit der Einführung des 9-Euro-Tickets für die Gesamtdauer von 90-Tagen, will die Regierung ÖPNV-Kunden in ganz Deutschland finanziell unter die Arme greifen. Grund hierfür sind die seit geraumer Zeit massiv steigenden Energie- und Spritpreise, die sich für die Verbraucher auch in gestiegenen Ausgaben für Mobilität widerspiegeln. Eine der Maßnahmen, die das sogenannte Energie-Entlastungspaket beinhaltet, das die Regierung als Antwort auf die gestiegenen Preise geschnürt hat, ist das sogenannte 9-Euro-Ticket.

Worauf die Nutzergruppe der Pendler und Pendlerinnen achten muss, hat 24hamburg.de* hier zusammengefasst.

Denn für die ÖPNV-Nutzer unter den rund 20 Millionen Bundesbürgern, deren Wohn- und Arbeitsort nicht in der gleichen Kommune liegen, ergeben sich spezielle Fragen – etwa die nach der Gültigkeit des Tickets, wenn bei dem Arbeitsweg mehr als ein Tarifverbund durchquert wird. Oder jene, nach dem besten Ort des Ticketkaufs.