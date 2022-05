9-Euro-Ticket: Bahn-Experte in Sorge – „am dramatischsten wird die Überlastung“

Von: Melissa Ludstock

Das 9-Euro-Ticket macht günstig Bahn und Bus fahren möglich, doch es droht Überlastung, warnt ein Experte. © Oliver Berg/dpa

Deutschland wartet gespannt auf das 9-Euro-Ticket: Günstig soll dann jeder Bus und Bahn fahren können. Ein Experte erklärt, welche Probleme er sieht.

Köln – Es klingt verlockend: Für 9 Euro pro Monat Bus und Bahn fahren – und das durch ganz Deutschland. Mit dem 9-Euro-Ticket sollen Reisende den Regional- und Nahverkehr von Juni bis August günstig nutzen können. Schon jetzt gibt es allerdings Befürchtungen, dass Züge und Bahnhöfe überlastet sein könnten. Auch Verbindungen in beliebte Urlaubsregionen wie Sylt könnten regelrecht überrannt werden. „Am dramatischsten wird die Überlastung“, sagt auch Christian Böttger, Verkehrsökonom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Doch er sieht weitere Probleme.

24RHEIN hat den Bahnexperten gefragt, welche Folgen das 9-Euro-Ticket haben könnte.

Mit dem 9-Euro-Ticket können zum Beispiel auch die Regionalzüge der Deutschen Bahn genutzt werden. Noch sind aber nicht alle Details zum 9-Euro-Ticket geklärt. (mlu)