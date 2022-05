9-Euro-Ticket: Bei überfüllten Zügen „muss die Bundespolizei eingreifen“

Vom 1. Juni an kann man das 9-Euro-Ticket im gesamten Nahverkehr in Deutschland nutzen. Die Polizei macht sich deswegen Sorgen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Aus Sicherheitsgründen behält die Polizei die Entwicklung der 9-Euro-Ticket-Reisen im Auge. Was passiert bei zu vollen Zügen?

Hamburg – Das 9-Euro-Ticket ist ab Juni für drei Monate gültig, sorgt aber schon jetzt für Stress. Bereits über eine Million Deutsche haben sich das Billigticket, das zum Entlastungspaket des Bundes gehört, gekauft und werden es in den nächsten drei Monaten nutzen. Nun gibt es konkrete Rufe nach verstärktem Einsatz der Polizei.

Fahrgastvereinigungen und Verkehrsverbände rechnen mit einem deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen. Trotzdem wird und kann der HVV in Hamburg keine zusätzlichen Züge einsetzen, weil bereits alle zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel in Gebrauch sind. Ob auch in der Hansestadt die Polizei wegen überfüllter Nahverkehrsmittel ausrücken muss, wird sich also ab nächster Woche zeigen.