9-Euro-Ticket: Halten Busse und Bahnen den Ansturm auf das Monatsticket aus?

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn aus dem Entlastungspaket startet am 1. Juni. © Frank Hoermann/Sven Simon/imago

Am 1. Juni soll das 9-Euro-Ticket kommen und das Fahren im ÖPNV deutschlandweit möglich machen. Aber halten Busse und Bahnen dem Ansturm überhaupt stand?

Hamburg – Nicht mehr lange, dann kommt es endlich. Das 9-Euro-Ticket, das im Zuge des Entlastungspakets 2022 vom Bund beschlossen wurde, um die Bürgerinnen und Bürger finanziell zu entlasten. Das Ticket ermöglicht dann das Fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr – und zwar deutschlandweit. Wer also in Hamburg ein Ticket kauft, kann damit auch den ÖPNV in München nutzen und umgekehrt. Aber hält unser ÖPNV den zu erwartenden Ansturm überhaupt aus?

24hamburg.de hat beim HVV nachgefragt, ob der Ansturm auf das 9-Euro-Ticket überhaupt zu bewältigen ist.

Kritiker befürchten, dass das 9-Euro-Ticket in den Sommermonaten aufgrund der Urlaubs- und Ferienzeit für verstopfte und überfüllte U-Bahnen und Busse sorgen könnte, denen der ÖPNV nicht gewachsen ist.