Nachfolger für 9-Euro-Ticket: Startdatum steht fest – was bereits bekannt ist

Eine Frau zieht sich an einem Fahrschein-Automaten ein 9-Euro-Ticket. © Boris Roessler/dpa/Bildarchiv

Auch die Länder haben sich jetzt für einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets ausgesprochen. Zudem ist jetzt auch klar, ab wann es das Ticket geben soll.

Köln – Nach langem Hin und Her haben sich Bund und Länder darauf einige können, dass es einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geben wird. Bei der Sonder-Verkehrsministerkonferenz am Montag (19. September) wurde auch ein klares Startdatum genannt: Am 1. Januar 2023 soll es bundesweit eingeführt werden. Viele andere Fragen sind derweil noch offen.

24RHEIN erklärt, was bereits zum 9-Euro-Ticket-Nachfolger bekannt ist.

Während viele Infos zum neuen bundesweiten ÖPNV-Ticket noch fehlen, mach einige Bundesländer für den Übergang ihr eigenes Ding. In NRW gibt es seit September eine Abo-Aktion, die zumindest das einheitliche Tarifsystem des 9-Euro-Ticket teilweise beibehält. In Berlin wird derweil sogar ab 1. Oktober 2022 bis Jahresende ein regionales ÖPNV-Abo-Ticket für 29 Euro im Monat eingeführt. (os)