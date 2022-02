Europapark: Arbeiten, wo andere Urlaub machen – 500 Jobs für den Sommer frei

Der Europapark in Rust soll 2022 eine neue Attraktion bekommen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Ende März startet Deutschlands größter Freizeitpark in die Sommersaison – und braucht dafür viele helfende Hände. Genau die werden aktuell gesucht.

Derzeit ist der Park geschlossen, wie immer im Frühjahr. Vor Beginn der Sommersaison am 27. März wird die Zeit genutzt, einige kleinere und größere Schönheitskorrekturen durchzuführen. Für so einen Sommer im Park braucht es, man kann es sich vorstellen, viele helfende Hände allerorts – und genau die werden gerade gesucht. Wer schon mal darüber nachgedacht hat, während der warmen Tage dort zu arbeiten, wo andere ihren Urlaub verbringen und womöglich mal spektakuläre Riesen-Achterbahnen zu betreuen, der darf sich also freuen. Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren des Europaparks hat HEIDELBERG24*.

Es verwundert nicht wirklich, dass der Europapark Rust im schönen Schwarzwald in Baden-Württemberg der beliebteste Freizeitpark des Landes ist. Erst jüngst räumt er bei den Publikums-Awards des Branchenmagazins „Parkscout“ in gleich fünf Kategorien Gold ab, sichert sich unter anderem den Titel als „bester Freizeitpark 2021“. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA