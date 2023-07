Wechseln Sie Ihr Geschirrtuch oft genug? Was Hygiene-Experten raten

Von: Robin Dittrich

Teilen

Ein Geschirrtuch sollte einmal pro Woche gewechselt werden, weil sich eine Vielzahl an Bakterien darauf befinden kann. © Thomas Trutschel/Imago (Symbolbild)

Auf Geschirrtücher befinden sich zahlreiche Bakterien. Wer sie nicht oft genug wechselt, verteilt die Keime oft sogar in der ganzen Küche – was Experten empfehlen.

Kassel – Bakterien auf Geschirrtüchern können im schlimmsten Fall Darmprobleme verursachen. Die Bakterien setzen sich nämlich nicht nur auf dem Tuch fest, sondern landen beim Abtrocknen auch automatisch auf dem Geschirr und den Händen.

Geschirrtücher sind häufig mit einer Vielzahl an Bakterien belastet

Viele Verbraucher verwenden ihre Geschirrtücher nicht nur dazu, um ihr Geschirr abzutrocknen. Auch Arbeitsplatten werden abgewischt sowie Hände nach dem Waschen abgetrocknet. Forscher der Universität Mauritius fanden heraus, dass die Geschirrtücher dadurch mit einer Vielzahl an Bakterien belastet sind. In einem Experiment ließen sie 100 Geschirrtücher einen Monat lang von Haushalten nutzen. Jedes zweite Tuch war mit einer bedenklichen Anzahl an Bakterien belastet.

Bei jedem dritten Geschirrtuch wurden E.coli-Bakterien festgestellt, die zu Darmerkrankungen führen können. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch eine Studie der Universität Arizona. Dort wies jedes vierte Geschirrtuch die E.coli-Bakterien auf. Je häufiger die Geschirrtücher benutzt wurden, desto mehr Bakterien waren demnach vorhanden. Nicht nur Geschirrtücher sind in der Küche häufig mit Bakterien belastet – auch der Kühlschrank sollte regelmäßig gereinigt werden.

Mit Bakterien belastet – wie oft sollte ein Geschirrtuch gewechselt werden?

Von vielen Experten wird empfohlen, ein Geschirrtuch nicht länger als eine Woche zu verwenden. Wie die Verbraucherzentrale schreibt, sollten „Sie Geschirrtücher nach dem Gebrauch immer gut trocknen lassen, mindestens einmal in der Woche wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius waschen“. Wer die Geschirrtücher bei geringeren Temperaturen wäscht, tötet die möglicherweise enthaltenen Bakterien nicht zuverlässig ab.

Tipps gegen Bakterien in Geschirrtüchern:

Geschirrtücher gut trocknen lassen

Geschirrtuch je nach Benutzung alle drei bis sieben Tage wechseln

Geschirrtücher bei mindestens 60 Grad Celsius waschen

Um ein Geschirrtuch richtig trocknen zu lassen, sollte es ausgebreitet und dann aufgehängt werden. Wer das Geschirrtuch immer wieder verwendet, obwohl es noch nicht getrocknet ist, riskiert eine schnellere Ausbreitung von Bakterien und Keimen. Bei sehr häufiger Benutzung von Geschirrtüchern, vor allem in Familien, empfiehlt sich sogar ein Wechsel alle drei bis vier Tage.