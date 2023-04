Was das rote X auf dem Verkehrszeichen bedeutet: Bei Missachtung wird es teuer

Von: Karolin Schäfer

An vielen Ecken in Deutschland stehen Verkehrsschilder und Zeichen. Doch was hat das rote X auf der Autobahn für eine Funktion?

Kassel – Hunderte Zeichen und Schilder regeln in Deutschland den Verkehr. Sie weisen beispielsweise auf Gefahrenstellen hin oder legen die Vorfahrtregelung fest. Doch bei dem Schilder-Dschungel und regelmäßigen Aktualisierungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) fällt es nicht immer ganz so leicht, den Überblick zu behalten.

Nicht allen Autofahrern leuchtet die Bedeutung der geltenden Verkehrszeichen direkt ein – zumal einige nur an bestimmten Orten stehen. Das gilt beispielsweise für das Schild mit der Kennnummer 277.1. Hier droht bei Missachtung ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Auf das Verkehrszeichen „Haifischzähne“ stoßen dagegen viele Autofahrer täglich. Doch was bedeutet eigentlich das rote X auf Autobahnen?

Verkehrszeichen: Rotes X ist meist auf Autobahnen zu sehen

Vielen dürften die Schilderbrücken – die sogenannten Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) – auf deutschen Autobahnen bereits aufgefallen sein. Zum Einsatz kommen sie vor allem auf viel befahrenen Autobahnen und vereinzelt auf Bundesstraßen. Über Anzeigetafeln oder dynamische Verkehrsschilder können schnell verkehrsrelevante Informationen an die Verkehrsteilnehmer übermittelt werden, informiert die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg.

Durch den Einsatz von VBA könnten bis zu 30 Prozent weniger Unfälle erreicht werden, hieß es weiter. Die Schilder weisen etwa auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder ein Überholverbot hin. Auch das rote X wird über die Schilderbrücken eingeblendet.

Verkehrszeichen auf der Autobahn: Das hat es mit dem roten X auf sich

Nach Angaben der Polizei Mittelfranken sei vielen Autofahrern das Verkehrszeichen jedoch nicht bekannt. Offiziell wird das elektronische Zeichen „gekreuzte Schrägbalken“ genannt. Dies sei „genauso wie eine rote Ampel“ zu betrachten, wies die Polizei bereits im vergangenen Jahr bei Facebook hin.

Das rote X auf der mehrspurigen Autobahn signalisiert: Die Fahrbahn ist gesperrt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Das rote Lichtzeichen signalisiert Verkehrsteilnehmern, dass ein Fahrstreifen gesperrt ist. Eine Weiterfahrt ist auf dieser Spur dann nicht mehr erlaubt. Zuvor eingeblendete gelbe Pfeile machen bereits auf die Sperrung aufmerksam. Demnach sollten Autofahrer unmittelbar den Fahrstreifen wechseln – das Reißverschlussverfahren gelte hier nicht.

Missachtung von rotem X: Bußgeld und Punkt in Flensburg drohen

Wer das rote X auf der Autobahn missachtet, verstößt nach Angaben der Polizei nicht nur gegen Verkehrsregeln, sondern gefährdet auch andere Verkehrsteilnehmer. Es drohen ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Richtig teuer wird es laut bussgeldkatalog.org, wenn andere gefährdet werden oder sogar ein Unfall passiert:

Verstoß gegen rote, gekreuzte Schrägbalken Missachtung 90 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg Ge­fähr­dung an­der­er Ver­kehrs­teil­nehmer 200 Euro Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot Unfall verursachen 240 Euro Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot

Auch das Verkehrszeichen mit dem „halbierten Auto" sorgt regelmäßig für Verwirrung im Straßenverkehr.