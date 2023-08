Plötzliche Änderung beim Deutschlandticket: DB teilt neue Einschränkung mit

Von: Stella Henrich, Sarah Neumeyer

Die Deutsche Bahn kündigt Änderungen beim 49-Euro-Ticket an. Reisende haben demnach keinen Anspruch mehr auf die Nutzung von ICE-, IC- und EC-Zügen bei Verspätungen.

Frankfurt ‒ Für viele Reisende ist das 49-Euro-Ticket eine günstige Alternative, dieser Tage in den Sommerurlaub zu fahren. Bundesweit wird die Fahrkarte von allen Betrieben des Nahverkehrs verkauft, auch die Deutsche Bahn (DB) bietet das Ticket ihren Fahrgästen seit Verkaufsstart im April dieses Jahres am DB-Schalter und in ihrer Bahn-App an. Eine Datenanalyse zeigt, dass sich durch das Deutschlandticket mehr Verkehr auf die Schienen verlagert hat. Doch nun kommen einige Dämpfer für die Abonnentinnen und Abonnenten des günstigen Tickets. Bei der Anschlussfinanzierung für das 49-Euro-Ticket gibt es bislang keine Einigung. Und auch bei den Fahrgastrechten gibt es eine Änderung.

Einschränkung beim 49-Euro-Ticket: Deutschlandticket-Neuerung gilt seit dem 15. August

Die Änderung betrifft die Verspätungen und Ausfälle von Verkehrsmitteln. Bislang konnten Reisende, die mit dem Deutschlandticket unterwegs waren, ohne Aufschlag in einen Zug des Fernverkehrs umsteigen, wenn der Zug eine zu erwartende Verspätung von 20 Minuten am Zielbahnhof hat. Damit ist für alle, die mit dem 49-Euro-Ticket reisen, nun Schluss. Seit dem 15. August steht dieses kundenfreundliche Angebot nicht mehr zur Verfügung.

Im Wortlaut heißt es dazu jetzt bei der Deutschen Bahn:

Ab dem 15. August 2023 gilt Da das Deutschland-Ticket gesetzlich im § 3 der Eisenbahnverkehrs-Verordnung (EVO) als Angebot mit erheblich ermäßigtem Beförderungsentgelt definiert ist, erfolgt auch im Fahrgastrechtefall keine Erstattung von Fahrgeldern für die Benutzung von Fernverkehrszügen. Quelle: Häufige Fragen zu „Fahrgastrechten“ , Deutsche Bahn

Bedeutet konkret: Reisende mit einem Deutschlandticket müssen für die Benutzung eines Fernverkehrszuges ab sofort immer eine separate Fahrkarte kaufen und bekommen den Ticketpreis auch bei einer Verspätung oder einem Zugausfall nicht erstattet. Das betrifft ICE-Züge, IC- und EC-Bahnen. Der Nahverkehr kann natürlich weiterhin im ganzen Land mit dem Deutschlandticket genutzt werden.

Im Fall einer verspäteten Ankunft am Zielbahnhof von mehr als 60 Minuten haben Fahrgäste, die mit dem Deutschland-Ticket unterwegs sind, pro Fall einen Entschädigungsanspruch in Höhe von 1,50 Euro, informiert die Deutsche Bahn. Da Entschädigungsbeträge unter 4 Euro aufgrund einer gesetzlichen Bagatellgrenze nicht ausgezahlt werden, können Verspätungsfälle gesammelt eingereicht werden. Bis zu 25 Prozent des Deutschlandticket-Preises können insgesamt erstattet werden.

49-Euro-Ticket: Verbraucherzentrale kritisiert Änderung beim Deutschlandticket

Verbraucherschützer Michael Knobloch, von der Verbraucherzentrale Hamburg, findet die Änderung „nicht nachvollziehbar“, da die Unpünktlichkeit der Bahn vielen Fahrgästen ohnehin täglich ein hohes Maß an Flexibilität bei ihren Bahnreisen abverlange, zitiert ihn das Hamburger Abendblatt. Auch zahlreiche Fahrgäste dürften sich über die Änderung ärgern. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen, die Reisende nutzen können.

Diese zwei Ausnahmen gelten für Fahrgäste:

Wenn Fahrgäste ihr Ziel wegen einer Zugverspätung nicht vor Mitternacht erreichen können, können sie weiterhin auf einen ICE, IC oder EC umsteigen. Wenn das Ziel bei einer geplanten Ankunftszeit zwischen 0.00 und 5.00 Uhr nur mit einer Verspätung von mehr als 60 Minuten erreicht werden kann, darf ebenfalls der Fernverkehr genutzt werden.

In diesen Fällen haben die Fahrgäste laut dem Bericht dann die Möglichkeit, entweder einen Taxi-Gutschein vom Zugpersonal zu erhalten oder die Kosten bis zu einer Höhe von 120 Euro pro Person durch das Service-Center Fahrgastrechte erstattet zu bekommen, sofern sie ein anderes Verkehrsmittel genutzt haben. Diese Regelung gelte allerdings für alle Fahrgäste der Deutschen Bahn. (sthe)