Fasching in der Arbeit: Sonderregeln? Wir klären, was an Karneval erlaubt ist

Stella Henrich

Karneval oder Fasching - die fünfte Jahreszeit wird vielerorts gefeiert - auch in Unternehmen. Aber darf man sich überhaupt verkleiden?

Köln/München ‒ Wenn im Rheinland die Karnevalszeit beginnt, werden Bützchen - in Köln auch Bützje genannt, an den Chef verteilt, munter auf dem Firmengelände gefeiert und niemand würde es wagen, ohne Kostüm ins Büro zu kommen. Maskerade gehört einfach dazu. Die fünfte Jahreszeit kennt bei eingefleischten Rheinländern keine Grenzen. Es soll sogar Mitarbeiter geben, die nach der Fastnacht erst einmal Urlaub brauchen, um sich wieder zu regenerieren.

Doch Vorsicht, nicht alles, was euch zu Fasching gefällt, ist tatsächlich auch erlaubt. Das gilt vor allem beim Thema „Verkleidung“. Zwar gilt grundsätzlich, dass ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz tragen darf, was er möchte. „Dementsprechend darf er auch kostümiert im Büro erscheinen“, erklärt der Kölner Fachanwalt für Arbeitsrecht, Volker Görzel, in der Deutschen Handwerks-Zeitung. Doch es gibt auch Ausnahmen dieser Regelung: Denn bestimmte Berufe erforderten eine verbindliche Kleiderordnung. Das gilt beispielsweise in einer Bank. Was grundsätzlich für Berufe mit häufigem Kundenkontakt gilt. Aber auch Jobs, in denen eine Schutzkleidung, wie zum Beispiel in einem Chemielabor oder in einem Atomkraftwerk, vorgeschrieben ist, sind außen vor.

Karneval oder Fasching: Arbeitnehmer sollten bei der Verkleidung auf Details achten und auf täuschend echte Waffen verzichten

Es gibt aber auch Situationen, in denen der Arbeitgeber eine Verkleidung dem Beschäftigten vorschreiben darf. Beispielsweise, wenn die Kostüme der Mitarbeiter Teil einer Marketingkampagne sind und dazu eine Verordnung vorliegt. „Bei einer Karnevalsfeier im Betrieb wäre ich bei so einer Vorgabe hingegen sehr vorsichtig“, so der Rat des Rechtsexperten.

Wer nicht mitfeiern will, muss also ganz normal arbeiten.

Ein Kopftuch und eine Hutbedeckung können natürlich als Detail zu der Verkleidung eines Faschingskostüms gehören. Allerdings sollten Beschäftigte aus Eigenvorsorge unbedingt darauf achten, dass diese nicht mit Verkleidungen als Extremist oder verbotenen Symbolen in Verbindung gebracht werden können. In solchen Fällen beginge der Arbeitnehmer laut Bußgeldkatalog eine Straftat. Und der Spaß wäre rasch vorbei. Auch das Tragen von täuschend echten Waffen ist nicht erlaubt. Sogenannte „Anscheinswaffen“ dürfen nämlich laut § 42a Waffengesetz ebenfalls nicht mitgeführt werden. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.

Karneval oder Fasching: Einige Fallstricke zur Fastnacht sollten Beschäftigte kennen

Die Faschingsfeier im Betrieb ist vielerorts Tradition. Während die einen die Gaudi kaum erwarten können, verdrehen die anderen schon beim Gedanken an die feuchtfröhliche Ausgelassenheit die Augen. Und dann gibt es auch noch diejenigen, denen zum Feiern nicht zu mute ist. Daher die Frage: Müssen eigentlich alle Mitarbeiter am Faschings-Event in der Firma teilnehmen? Die Antwort lautet: Ja, wenn der Arbeitgeber klarstellt, dass es sich dabei um eine von ihm organisierte betrieblich veranlasste Veranstaltung handelt und diese während der regulären Arbeitszeit stattfindet. „Wer nicht mitfeiern will, muss also ganz normal arbeiten“, so Fachanwalt Görzel.

Karnevalsfotos der Betriebsfeier auf Social Media Hat ein Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt zugestimmt, dass Fotos von ihm auf Social Media verwendet werden, dann darf der Arbeitgeber dies auch nicht tun.

Klar ist auch, wo gefeiert wird, fallen auch so manche Grenzen bei den Narren - nicht erst spät am Abend in der Kölner Südstadt. Da wird geschmust, geküsst und umarmt. Ist diese Knuddelei bereits sexuelle Belästigung - wie ein gut gemeinter Klaps auf den Po des befreundeten Kollegen oder der sportlichen Kollegin? Entscheidend ist hierbei, ob der „Empfänger“ einverstanden ist oder nicht.

Ein Bützchen gehört aber nicht dazu. Es zählt zwar zum Brauchtum an Karneval, doch wer das als sexuelle Belästigung versteht, sollte Karneval und Fasching meiden. Denn jeder Kuss stellt laut dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz einen Eingriff in die Intimsphäre des Einzelnen dar – auch Karneval setzt dieses nicht außer Kraft. Auch anzügliche Witze können vom Gegenüber bereits als grenzüberschreitend wahrgenommen werden. „In solchen Fällen obliegt dem Arbeitgeber gegenüber seinen Arbeitnehmern eine Fürsorgepflicht und er muss geeignete Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen einleiten“, weiß der Rechtsexperte.

Ob Sie in diesem Jahr als Winnetou, Clown oder als Gardemädchen an Fastnacht losziehen, bleibt eine reine Geschmacksfrage eines jeden Narren. Nicht jeder steht noch auf Kostüme von amerikanischen Ureinwohnern, unechten Polizisten oder gar uniforme Scheichgewänder. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mit seiner Verkleidung als Stammesältester bei der Fastnacht in Franken dagegen fast alles richtig gemacht. Denn er ist erst 56 Jahre alt und damit noch weit vom Ziel des Stammesältesten entfernt.