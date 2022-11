Feiertage und Brückentage 2023: Wie Sie das Optimum an Urlaub herauszuholen

Von: Michelle Brey

Brückentage lassen sich für die Urlaubsplanung sinnvoll nutzen.

Das Jahr 2023 rückt immer näher. Schon vor dem Start des neuen Jahres sollten Arbeitnehmer einen Blick in den neuen Kalender werfen.

München - Schon kurz vor Ende des Jahres 2022 kann sich der Blick für Arbeitnehmer auf das neue Jahr 2023 lohnen. Möglichst wenige Urlaubstage - aber viel Freizeit? Dann sollten die Feiertage genutzt werden, um Brücken zu bauen. Welche Feiertage bieten sich an, um das Optimum im Jahr 2023 herauszuholen? Ein Überblick.

Urlaub im Jahr 2023: Echte Erholung mit Minimum zwei Wochen am Stück

„Zwei Wochen Urlaub am Stück pro Jahr sollten es mindestens sein, drei Wochen wären toll“, das sagte Prof. Dirk Windemuth, Direktor am Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzliche Unfallversicherung (IAG). Wer als Arbeitnehmer die Wahl habe, profitiere schließlich von längeren Urlaubsblöcken. Der Hintergrund: Eine echte Erholung von der Arbeit setze nicht nach ein, zwei Tage, sondern erst nach einiger Zeit ein. In der Regel benötige es mindestens zwei Wochen, um wirklich abschalten zu können. Windemuth fügte an: „Nach einer längeren Auszeit hält der Erholungseffekt auch länger an.“

Feiertage 2023: Schon im Januar kann ein Brückentag genutzt werden

Um das Optimum aus kürzeren und längeren Auszeiten herauszuholen, bieten sich freie Brückentage rund um Feiertage an. Eine erste Gelegenheit dafür gibt es im Jahr 2023 schon im Januar.

Feiertag im Januar: Heilige Drei Könige Mit dem Einsatz von vier Urlaubstagen insgesamt neun freie Tage am Stück herausholen? Das ermöglicht der Dreikönigstag am 6. Januar 2023 Menschen in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt. Der regionale Feiertag fällt im kommenden Jahr auf einen Freitag: Ein langes Wochenende ist somit ohnehin garantiert.

Urlaub 2023: Feiertage im März, April und Mai ausnutzen

Internationaler Frauentag (regional) : Ab 2023 ist der 8. März nicht mehr nur in Berlin, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag. Er fällt kommendes Jahr auf einen Mittwoch. Wer in den beiden Bundesländern wohnt, kann mit dem Einsatz von vier Urlaubstagen neun freie Tage am Stück bekommen (4. März bis 12. März).

: Ab 2023 ist der 8. März nicht mehr nur in Berlin, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag. Er fällt kommendes Jahr auf einen Mittwoch. Wer in den beiden Bundesländern wohnt, kann mit dem Einsatz von vier Urlaubstagen neun freie Tage am Stück bekommen (4. März bis 12. März). Ostern : Hier kann sich der Einsatz von Urlaubstagen wirklich richtig lohnen. Mit Karfreitag (7. April) und Ostermontag (10. April) kommen Beschäftigte mit vier Urlaubstagen auf zehn Tage Freizeit vom 1. bis 10. April. Wer vier weitere Tage dranhängt und insgesamt acht Urlaubstage einsetzt, kann 16 freie Tage (1. April bis 16. April) am Stück genießen.

: Hier kann sich der Einsatz von Urlaubstagen wirklich richtig lohnen. Mit Karfreitag (7. April) und Ostermontag (10. April) kommen Beschäftigte mit vier Urlaubstagen auf zehn Tage Freizeit vom 1. bis 10. April. Wer vier weitere Tage dranhängt und insgesamt acht Urlaubstage einsetzt, kann 16 freie Tage (1. April bis 16. April) am Stück genießen. Der Tag der Arbeit (1. Mai) fällt im Jahr 2023 auf einen Montag. Für vier Urlaubstage bekommen Beschäftigte somit neun Tage frei (29. April bis 7. Mai).

(1. Mai) fällt im Jahr 2023 auf einen Montag. Für vier Urlaubstage bekommen Beschäftigte somit neun Tage frei (29. April bis 7. Mai). Christi Himmelfahrt (18. Mai) fällt wie jedes Jahr auf einen Donnerstag. Somit eignet sich der Einsatz von einem Urlaubstag für ein verlängertes Wochenende (18. Mai bis 21. Mai).

(18. Mai) fällt wie jedes Jahr auf einen Donnerstag. Somit eignet sich der Einsatz von einem Urlaubstag für ein verlängertes Wochenende (18. Mai bis 21. Mai). Pfingsten: Das Pfingstfest hat traditionell zwei Feiertage - Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Im Jahr 2023 fällt der Pfingstmontag auf den 29. Mai. Wer sich die vier darauffolgenden Tage freinimmt, kann neun Tage am Stück der Arbeit fernbleiben.

Das Pfingstfest hat traditionell zwei Feiertage - Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Im Jahr 2023 fällt der Pfingstmontag auf den 29. Mai. Wer sich die vier darauffolgenden Tage freinimmt, kann neun Tage am Stück der Arbeit fernbleiben. Fronleichnam (regional): Der 8. Juni ist in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein Feiertag. Er fällt 2023 auf einen Donnerstag und bietet sich für ein verlängertes Wochenende an. Wer das noch mit Pfingsten kombiniert, kann mit acht Urlaubstagen insgesamt 16 freie Tage am Stück ergattern.

Herbsturlaub 2023: Diese Feiertage im Oktober, November und Dezember können Arbeitnehmer nutzen

Der Tag der Deutschen Einheit fällt auf den 3. Oktober 2023 und damit auf einen Dienstag. Ein verlängertes Wochenende bietet sich an. Einen Urlaubstag investieren, dann gibt es vier freie Tage am Stück.

fällt auf den 3. Oktober 2023 und damit auf einen Dienstag. Ein verlängertes Wochenende bietet sich an. Einen Urlaubstag investieren, dann gibt es vier freie Tage am Stück. Reformationstag (regional): Der regionale Feiertag am 31. Oktober fällt 2023 auf einen Dienstag. Beschäftigte in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen können unter Einsatz von vier Urlaubstagen neun Tage Freizeit am Stück gewinnen (28. Oktober bis 5. November).

Der regionale Feiertag am 31. Oktober fällt 2023 auf einen Dienstag. Beschäftigte in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen können unter Einsatz von vier Urlaubstagen neun Tage Freizeit am Stück gewinnen (28. Oktober bis 5. November). An Allerheiligen (1. November) haben Beschäftigte in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und im Saarland einen Tag frei. Der Feiertag fällt auf einen Mittwoch. Mit vier Urlaubstagen kommt man auf neun freie Tage am Stück. Zwei Urlaubstage bringen ein extralanges Wochenende, das fünf Tage andauert.

(1. November) haben Beschäftigte in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und im Saarland einen Tag frei. Der Feiertag fällt auf einen Mittwoch. Mit vier Urlaubstagen kommt man auf neun freie Tage am Stück. Zwei Urlaubstage bringen ein extralanges Wochenende, das fünf Tage andauert. Weihnachten und Neujahr liegen zum Jahreswechsel 2023/2024 wieder günstiger für Arbeitnehmer. Der erste und zweite Weihnachtsfeiertag fallen auf Montag und Dienstag. Drei Urlaubstage bescheren also eine freie Weihnachtswoche. Mit sieben Tagen Urlaub ergeben sich vom 23. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 insgesamt 16 freie Tage am Stück.

Während die einen ihren Urlaub schon planen, bangen andere um das Weihnachtsfest 2022. Hintergrund ist die Energiekrise: Bleibt es zum Weihnachtsfest dunkel? (mbr mit dpa)