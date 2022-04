Salmonellen-Skandal um Ü-Eier: Schwachstellen im Kontrollsystem kritisiert

Salmonellen sind ein bekanntes Problem bei der Herstellung von Schokolade. Tritt ein Fall ein, gehört eine Warnung raus. (Symbolbild) © Victoria Jones/PA Wire/dpa

Zu lange schwieg Ferrero und riskierte die Gesundheit der Menschen. Verbraucherschützer wollen Antworten auf offene Fragen.

München - Mitte Dezember entdecken Ferrero Mitarbeiter in einem belgischen Werk das Bakterium Salmonella Typhimurium. Das Unternehmen reagiert, tauscht Filter aus, erhöht Kontrollen und vertreibt die Produkte nach negativen Salmonellen Tests weiter in der ganzen Welt, berichtet focus.de. Eine offizielle Warnung an die Verbraucher ist nicht bekannt. Später häufen sich Fälle von Salmonellen Vergiftungen. Das Unternehmen reagiert und ruft Produkte zurück. Vier Monate später.

Über 150 Menschen erkrankten teils schwer, nachdem sie die durch Salmonellen verseuchten Produkten gegessen hatten. Darunter viele Kinder unter zehn Jahren, die teils mit schweren klinischen Symptomen wie blutigem Durchfall in Kliniken gebracht wurden. „Der Salmonellen-Skandal bei Süßwarenhersteller Ferrero entlarvt einmal mehr die Schwachstellen im System der Lebensmittelüberwachung“, kritisiert die Verbraucherorganisation Foodwatch in einer Pressemeldung.

„Häppchenweise Informationspolitik ist eine Zumutung und unverantwortlich“

Vom ersten Aufkommen bis zur Warnung vergingen gut vier Monate. Eine zu lange Zeit, die für Menschen gesundheitliche Schäden mit sich brachte. „Wie konnten offenbar monatelang gesundheitsgefährdende Produkte die Fabrik verlassen und verkauft werden?“ fragt Andreas Winkler von Foodwatch. „Die Süßwarenindustrie weiß genau, dass Salmonellen ein riesiges Problem sind bei der Herstellung von Schokolade. Wenn so ein Fehler passiert, muss die Bevölkerung sofort gewarnt werden.“

„Die häppchenweise Informationspolitik von Ferrero ist für Verbraucher:innen eine Zumutung und unverantwortlich“, sagt Christiane Seidel, Referentin für Lebensmittelsicherheit beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Ferrero müsse nun alle Informationen auf den Tisch legen und an der lückenlosen Aufklärung des Falls mitwirken.

Verbraucherschützer: Zu viele offene Fragen

Grund für den Salmonellen-Befall soll Buttermilch gewesen sein. Das gab die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) am Dienstag auf ihrer Homepage bekannt. Doch der Fall wirft weitere Fragen auf: Wurden die Selbstkontrollen im Fall von Ferrero sorgfältig durchgeführt? Hat der Hersteller rechtzeitig auf das Gesundheitsrisiko hingewiesen? Wurden alle Informationen an die Behörden weitergegeben? Welche Maßnahmen haben die Behörden daraufhin ergriffen – oder auch nicht? Diese Fragen seien laut der Verbraucherorganisation nicht geklärt.

Selbstkontrollen und Eigenverantwortung nicht ausreichend

Der Skandal zeigt, dass Eigenkontrollen und Eigenverantwortung der Hersteller leider oft nicht ausreichen. Foodwatch will Transparenzpflichten für Behörden, damit Fälle wie Ferrero umgehend öffentlich gemacht werden. Lebensmittelhersteller müssten gesetzlich verpflichtet werden, die Verbraucherinnen und Verbraucher sofort auf allen Kanälen zu warnen. „Stille Rückrufe ohne öffentliche Warnung oder scheibchenweise Informationen a la Ferrero können schwere Gesundheitsschäden verursachen.“

105 bestätigte Salmonellenfälle, 29 Verdachtsfälle

Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC bestätigten bisher 105 Salmonellenfälle und 29 Verdachtsfälle