Neue Autokennzeichen-Regel: Was Sie jetzt beachten müssen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Bei Autokennzeichen gibt es so einiges zu beachten. Die Art der Anbringung war bisher Sache des Auto-Besitzers. Doch das hat sich jetzt geändert. So müssen Sie Ihr Kennzeichen anbringen.

München – Im Straßenverkehr lauern unzählige Vorschriften und Regeln. Auch bei Kennzeichen von Fahrzeugen gibt es Gesetze, die beachtet werden müssen. Wie man sein Kfz-Kennzeichen am Auto befestigt, war bisher nie klar geregelt. Immer mehr Autofahrer nutzten deshalb einfache Methoden wie Klett oder Magneten. Doch dies könnte laut tuningblog.eu nun Bußgelder in Höhe von 60 Euro zufolge haben.

Kfz-Kennzeichen müssen fest angebracht werden

In der Fahrzeug-Zulassungsverordnung wurde die Anbringung jetzt im wahrsten Sinnen des Wortes „fest“ geregelt. Denn: eine feste Anbringung des Kennzeichens ist seit Februar ein Muss. So lautet es im Gesetzestext der Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr: „Kennzeichen müssen an der Vorder- und Rückseite des Kraftfahrzeugs vorhanden und fest angebracht sein“. Ein Ende also für Saugnäpfe, Magneten und Klett. Die Schilder sollen nur mit hohem Kraftaufwand oder Werkzeug entfernt werden können. Einfache Anbringungen also besser durch kompaktere austauschen.

Erstmals gibt es nun eine Regel zur Anbringung des Kfz-Kennzeichens. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Diese Regeln gelten außerdem für Kennzeichen

Nicht nur diese Regel besteht für Kfz-Kennzeichen. Viele weitere Regeln werden vom Gesetzgeber vorgegeben. Einige Beispiele finden Sie hier:

Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummern sind mit schwarzer Beschriftung auf weißem schwarz gerandeten Grund auf ein Kennzeichenschild anzubringen

Kennzeichenschilder müssen einer bestimmten Größe entsprechen, genauer dem Normblatt DIN 74069

Kennzeichenschilder dürfen nicht spiegeln, verdreckt oder verschmutzt sein

Kennzeichen müssen reflektierend sein

Kennzeichen hinten müssen beleuchtet sein

Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren, dürfen mit ungestempeltem Kennzeichen durchgeführt werden, solange die Fahrt innerhalb des Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks stattfindet sowie die Zulassungsbehörde vorab ein Kennzeichen zugeteilt oder reserviert hat. Die Fahrten müssen von der Haftpflichtversicherung erfasst sein

Außer dem Kennzeichen darf nur das Unterscheidungszeichen für den Zulassungsstaat (in Deutschland D), angebracht werden

