FFP2-Masken: Zwei bekannte Drogerie-Produkte fallen im Test durch

Die Stiftung Warentest überprüfte 2021 insgesamt 20 FFP2-Masken (Symbolbild) – zwei Produkte konnten die Tester nicht überzeugen. © Daniel Karmann/dpa

Die FFP2-Maske ist aktuell unser ständiger Begleiter. Doch von zwei Produkten sollten Verbraucher die Finger lassen, urteilt die Stiftung Warentest.

Egal ob im Supermarkt oder im Fitnessstudio – die FFP2-Maske ist in vielen öffentlichen Bereichen per Verordnung vorgeschrieben. In fast allen Supermärkten, Discountern oder Drogerien werden die Masken mittlerweile angeboten und kosten teilweise weniger als einen Euro. Die Frage ist bloß: Taugen die günstigen FFP2-Masken auch was? Die Stiftung Warentest untersuchte insgesamt 20 Produkte – von der teuren Maske aus Deutschland bis zum günstigen Discounter-Produkt war alles dabei.

Berichten von HEIDELBERG24* zufolge bringt der Test einige Überraschungen zutage. Die gute Nachricht zuerst: Fast alle Produkte konnten die Tester in Sachen Filterleistung überzeugen. Doch ausgerechnet zwei bekannte Drogerie-Masken* werden von der Stiftung Warentest als „wenig geeignet“ eingestuft. Die Tester bemängelten aber nicht die Filterleistung, vielmehr sind es zwei andere Merkmale, die für die schlechte Bewertung ausschlaggebend waren. *HEIDELBERG24 ist ein Teil von IPPEN.MEDIA.