Wütende Netflix-Kunden sprechen von Konsequenzen: „Wir haben gekündigt und viele andere auch“

Bis zum letzten Satz kann ich zustimmen. Was der letzte allerdings soll? Das ist Anmaßung und Arrogant!? Es gibt Menschen die nicht so toll unterwegs wie Sie sind. Die gebunden sind. Aus unterschiedlichsten Gründen. Die froh sind, Abwechslung in den eigenen 4 Wänden zu haben. Ich halte Netflix für nen guten Anbieter. Das Trittbrettfahrer zahlen müssen, ist richtig und konsequent.

So ein schwachsin. Wie überall es melden sich auch nur die es nicht gefällt dass sie jetzt mehr oder überhaupt was zahlen müssen. Ich habe mein account mit 4 Familien Mitgliedern( nicht im gleichen haushalt) geteilt und alle 4 haben jetzt eigene abos. Bei den meisten bekannten haben auch alle mitläufer nun eigene accounts. Die hälfte die sagen sie werden künden, machen es nicht und die andere hälfte die wirklich gekündigt habe sind die meisten in paar monate wieder dabei. Wer glaubt dass netflix nun verluste machen wird weil soviele kündigen werden, glaubt auch an den weihnachtmann. Alles gierig haben und sehen wollen aber nicht bereit 5 euro dafür zu zahlen? Dann Tschüß, viel spass bei rtl, sat1 usw...