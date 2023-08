Wichtige Frist für Steuererklärung endet August 2023

Für die Steuererklärung des Jahres 2021 hatten Verbraucher in Deutschland länger Zeit, als üblich. Dennoch endet die Frist zur Abgabe bald.

München – Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung richtet sich nach mehreren Kriterien. Aufgrund der Corona-Pandemie verlängerten sich die üblichen Fristen. Wird die Steuererklärung nicht rechtzeitig abgegeben, drohen Bußgelder.

Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 2021 endet Ende August 2023

Arbeitnehmer in Deutschland zahlen die Lohnsteuer über den monatlich erhaltenen Arbeitslohn. Diese wird einfach vom Gehalt abgezogen, weitere Schritte müssen in der Regel nicht erledigt werden. Diese fallen nur an, wenn weitere Einnahmen erzielt werden. Lohnen kann sich eine Einkommenssteuererklärung auch, wenn keine gesetzliche Pflicht besteht. Haben Verbraucher geheiratet, wurden Kinderfreibeträge noch nicht berücksichtigt oder wurde der Arbeitgeber gewechselt: Es können sich viele hunderte Euro zurückgeholt werden. Für die freiwillige Abgabe einer Steuererklärung bleibt deutlich mehr Zeit als bei einer verpflichtenden Abgabe.

Wer die Steuererklärung selbst erstellt, hat andere Fristen zu befolgen als ein Steuerberater. Die Steuererklärung des Jahres 2022 ist bis zum 30. September 2023 fällig, wenn Verbraucher sich selbst an die Unterlagen setzen. Da der 30. September auf ein Wochenende fällt, verschiebt sich die späteste Abgabe auf den 2. Oktober 2023. Der Steuerberater hat demgegenüber bis zum 31. Juli 2024 Zeit, um die Steuererklärung für das Steuerjahr 2022 abzugeben. Anders sieht es für das Jahr 2021 aus: Die Frist zur Abgabe endet für Steuerberater am 31. August 2023.

Wer eine Steuererklärung zu spät abgibt, riskiert Bußgelder

Für einige Verbraucher könnte sich das nach einer zu langen Zeit für eine Steuererklärung anhören. Normalerweise endet die Frist für Steuerberater im Juli, aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie allerdings zwei Monate nach hinten verschoben. Wer die Erklärung selbst erstellt hat, musste sie bereits am 31. Oktober 2022 beim Finanzamt einreichen. Doch was passiert, wenn eine Steuererklärung nicht abgegeben wurde, obwohl eine gesetzliche Verpflichtung bestand?

Abgabefristen der Steuererklärung:

Steuerjahr Abgabe der Steuererklärung 2021 31. Oktober 2022 2021 (Steuerberater) 31. August 2023 2021 (freiwillig) 31. Dezember 2025 2022 30. September 2023 2022 (Steuerberater) 31. Juli 2024 2022 (freiwillig) 31. Dezember 2026 2023 31. August 2024 2023 (Steuerberater) 31. Mai 2025 2023 (freiwillig) 31. Dezember 2027 2024 31. Juli 2025 2024 (Steuerberater) 30. April 2026 2024 (freiwillig) 31. Dezember 2028

Wer die Abgabefrist der Steuererklärung verpasst, riskiert Bußgelder. Für zu spät eingereichte Steuererklärungen können die Finanzämter Verspätungszuschläge, Säumniszuschläge oder auch Zwangsgelder und Zinsen erheben, schreibt die Verbraucherzentrale. Die Finanzamt-Mitarbeiter können die Steuer dann auch schätzen, was meist nicht zum Vorteil des Steuerpflichtigen ausfällt, da das Finanzamt keine Kenntnisse über die eigenen Ausgaben hat. Auch dann besteht die Pflicht zur Steuererklärung weiterhin.