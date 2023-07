Luftverkehr erholt sich rasant – doch Flugtickets bleiben teuer

Von: Stella Henrich

Schneller als gedacht erholt sich der internationale Luftverkehr vom Corona-Schock. Doch die Airlines klagen über fehlende Bauteile. Für Passagiere ist das keine gute Nachricht.

München ‒ Flugtickets bleiben aufgrund knapper Kapazitäten weiterhin teuer. Das bleibt nicht ohne Folgen für Passagiere im internationalen Luftverkehr. Sie müssen sich weiterhin auf hohe Ticketpreise einstellen. Das dürfte Reisende ratlos zurücklassen. Denn es sind ja nicht nur solche Meldungen über Flugticketpreise, die für Verärgerung sorgen, auch die Streiks an zahlreichen deutschen Flughäfen machen es Passagieren immer wieder schwer.

Flugtickets weiterhin teuer: Engpässe bei Bauteilen bereiten den Flugzeugbauern Probleme

Entscheidender Grund für die Entwicklung der Ticketpreise ist laut einer aktuellen Studie des Kreditversicherers Allianz Trade das nach wie vor knappe Angebot an neu fertiggestellten Flugzeugen. „Durch die Knappheit von Bauteilen ist die Auslieferung von Flugzeugen 2020 um die Hälfte eingebrochen. Zwar haben sie sich seither allmählich erholt, aber die Flugzeugbauer haben weiterhin Schwierigkeiten, mit der Nachfrage Schritt zu halten“, gibt der Versicherer in einer Pressemeldung bekannt. Laut Nachrichtenagentur dpa erreichen die Hersteller auch im laufenden Jahr nicht das globale Vorkrisen-Niveau von rund 1600 neuen Passagierjets. Flugzeugbauer Airbus klagte schon im April dieses Jahres über Teileausfälle und Engpässe bei wichtigen Bauteilen.

Kapazitäten bleiben knapp Im Jahr 2022 stiegen die Flugzeugauslieferungen laut Allianz Trade um 19,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und die weltweit verfügbaren Sitzkilometer kletterten sogar um 39,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2023 wird laut mit einem Anstieg der Auslieferungen um 19,8 Prozent gerechnet. „Aber die derzeitige sechsmonatige Verzögerung scheint den optimistischen Plänen der Flugzeughersteller nicht zu entsprechen. Diese Angebotsverknappung könnte dazu führen, dass die Flugpreise hoch bleiben“, hieß es.

Für die Fluggesellschaften bedeute das bei einer nach Corona stark ansteigenden Nachfrage und sinkenden Kerosinpreisen voraussichtlich die Rückkehr in die Gewinnzone. Sie können den einzelnen Sitzplatz wesentlich teurer verkaufen als 2019, ihre Gewinnmargen steigen. So seien die Ticketpreise zwischen den USA und Europa im Jahresdurchschnitt 23 Prozent teurer geworden. Airbus hatte erst im Mai mitgeteilt, im ersten Quartal des Jahres weniger verdient zu haben.

Flugticketpreise weiterhin teuer: Aber auch Streiks sorgen bei Passagieren für Verdruss und Ärger an deutschen Flughäfen. (Symbolbild) © NIKKI SHORT/imago

Flugtickets weiterhin teuer: Nachfrageanstieg trotz hoher Preise

Die Nachfrage der Fluggäste nach Tickets steigt allerdings trotz der hohen Preise erneut an. Im ersten Quartal 2023 stiegen die weltweiten verkauften Passagierkilometer um 58,3 Prozent im Jahresvergleich und erreichten 85,9 Prozent des Niveaus vor der Corona-Pandemie. Besonders stark sei laut Allianz Trade der Anstieg in Asien im Zuge der Wiedereröffnung Chinas gewesen. Hier lag das Plus bei 125,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Nach drei verlustreichen Jahren könnte die Luftverkehrsbranche 2023 in die Gewinnzone zurückkehren – das ist früher als erwartet“, erklärte Milo Bogaerts, CEO von Allianz-Trade für den deutschsprachigen Raum. „Allerdings bleiben die fehlenden Kapazitäten das Nadelöhr. Das dürfte den Höhenflug der Fluggesellschaften vorerst bremsen. Für Verbraucher bedeutet das auch, dass Fliegen weiterhin teuer bleiben dürfte.“ Für das Ticket eines Linienflugs müssen Passagiere derzeit sogar einen Preis von bis zu 61.000 Euro bezahlen.

Die weltweiten Verkäufe von Flugtickets in diesem Sommer (Zeitraum Mai-September 2023) stiegen dem Bericht zufolge um 35,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichten 92 Prozent des Niveaus von vor der Pandemie im Jahr 2019. Laut Allianz Trade lagen die Verkäufe in Nordamerika bereits bei 99 Prozent. Für das gesamte Jahr 2023 werden rund 4,3 Milliarden Reisende erwartet. 2019 lag dieser Wert noch bei 4,5 Milliarden. (Stella Henrich/dpa)