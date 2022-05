FlixTrain baut sein Netz aus und steuert erstmals auch Basel an - wie Kunden jetzt profitieren

Von: Stella Henrich

Teilen

Wer in den Sommermonaten günstig reisen will, dem bietet - alternativ zum 9-Euro-Ticket - das Münchner Unternehmen FlixTrain drei neue Verbindungen an.

München ‒ Schon jetzt ist klar, im Sommer drohen durch das günstige 9-Euro-Ticket überfüllte Züge in ganz Deutschland. Bahn-Konkurrent FlixTrain bereitet sich daher jetzt schon darauf vor und stellt seine Weichen auf Angebotsausbau. In den kommenden Wochen startet das Münchener Unternehmen insgesamt drei neue Linien und fährt auch erstmals grenzüberschreitend nach Basel in die Schweiz.

FlixTrain baut sein Netz aus und steuert erstmals auch Basel an - wie Kunden jetzt profitieren

Künftig verbinden die grünen Züge auch Hamburg und Stuttgart (ab 19. Mai), Berlin und Wiesbaden (ab 2. Juni) sowie Berlin und Basel (ab 23. Juni), wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Ab sofort stünden damit wieder 40 Stationen im Fahrplan, darunter auch München, Augsburg, Würzburg, Aschaffenburg, Mainz, Koblenz, Andernach und Remagen.

Wir sind überzeugt, dass die Reiselust der Menschen in den kommenden Monaten sehr stark zunehmen wird. Daher werden wir ein umfangreiches Angebot für sie parat haben.

Erstmals fahren die grünen Züge auch nach Dresden. Bis zum Sommer soll die Zahl der Haltepunkte auf 70 steigen. Fernbusse der Marke Flixbus fahren unterdessen 270 Haltestellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. „Wir sind überzeugt, dass die Reiselust der Menschen in den kommenden Monaten sehr stark zunehmen wird. Daher werden wir ein umfangreiches Angebot für sie parat haben“, sagt Vorstandschef Andre Schwämmlein.

FlixTrain: Unternehmen weitet Streckennetz aus

Mit insgesamt rund 70 Zielen ist das FlixTrain-Netz nach eigenen Angaben damit so groß wie nie zuvor. Zusätzlich erhöht das Unternehmen die Zahl der Fahrten auf den Strecken München – Köln – Hamburg sowie Hamburg – Berlin – Leipzig ab Anfang Juni deutlich und will damit Reisende nachhaltig für den öffentlichen Fernverkehr mit seinem Angebot begeistern.

Das 9-Euro-Ticket soll das Bahnfahren ab Juni 2022 für drei Monate bundesweit attraktiver machen. © Piero Nigro/imago

Tickets für alle Strecken sind bereits jetzt ab 4,99 Euro auf der Website sowie in der Unternehmens eigenen App buchbar. So kostet beispielsweise eine Reise mit der Bahn von Frankfurt nach Brüssel rund 38 Euro, mit dem Bus von Flix ist sie sogar bereits für etwa 25 Euro buchbar. Wer von Berlin nach München will, zahlt zwischen 40 und 60 Euro für die Fahrt mit FlixTrain. Und von München nach Basel lässt sich bereits ab rund 30 Euro reisen - dann allerdings mit dem Bus.

Das neue Streckenangebot des Münchner Unternehmens

Ab 19. Mai: FlixTrain fährt erstmals von Stuttgart nach Hamburg

Ab dem 19. Mai startet FlixTrain seine erste Zugverbindung von Stuttgart nach Hamburg mit Zwischenhalten unter anderem in Heidelberg, Frankfurt, Kassel und Hannover. Abfahrten sind an sechs Tagen in der Woche sgeplant. Tickets sind ab sofort schon ab 4,99 Euro buchbar, von Stuttgart nach Hamburg geht es etwa bereits ab 9,99 Euro.

Ab 2. Juni: Noch mehr Angebot ab Berlin auf der neuen Verbindung nach Wiesbaden

Auch für Fahrgäste aus Berlin gibt es mit FlixTrain bald neue Reisemöglichkeiten: Ab dem 2. Juni geht es erstmals nach Wiesbaden, auch Braunschweig, Hildesheim und Offenbach sind auf dieser Strecke neu ans FlixTrain-Netz angebunden. Abfahrten finden an vier Tagen in der Woche statt, Tickets sind bereits jetzt buchbar. Von Berlin nach Wiesbaden reisen Fahrgäste etwa bereits ab 9,99 Euro.

Ab 23. Juni: Erste internationale FlixTrain-Verbindung auf der Strecke Berlin – Basel

Die erste grenzüberschreitende Verbindung gibt es ab dem 23. Juni, wenn FlixTrain erstmals von Berlin bis zum neuen Halt Basel unterwegs ist. Auf der Strecke sind auch die ebenfalls neuen FlixTrain-Ziele Karlsruhe, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg, Wiesloch, Bad Hersfeld sowie Weil am Rhein für Fahrgäste erreichbar. Die neue Linie fährt donnerstags bis montags, Tickets von Berlin nach Basel sind schon jetzt ab 9,99 Euro erhältlich.

Das für Juni bis August geplante 9-Euro-Ticket gilt bei Flixtrain ebenso wenig wie in ICE, Intercity und Eurocity der Deutschen Bahn; es ist auf den Nahverkehr bundesweit beschränkt.