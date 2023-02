Probleme mit dem Flieger: Welche Rechte habe ich als Flug-Passagier?

Von: Anna Lorenz

Wenn der Flug sich verspätet oder gar ausfällt, wirft das die Reisepläne oftmals ziemlich durcheinander. Welche Rechte Reisende in diesem Fall haben.

München – Gerenne in der Schalterhalle, Gedrängel an der Sicherheitskontrolle oder Gehetze am Gate – fast zu spät zum avisierten Flieger zu kommen, ist wohl Stressfaktor Nummer Eins für alle, die eine Flugreise planen. Allerdings kann es auch sein, dass nicht die Passagiere, sondern das Flugzeug auf der Startbahn fehlt. Welche Rechte Ticketinhabern in diesem Fall zustehen, lesen Sie hier.

Probleme mit dem Flieger: Gründe können vielfältig sein

Es kann viele Gründe haben, warum der gebuchte Flug nicht angeboten wird: Vorausgegangene Verspätungen, Maschinenprobleme oder Warnstreiks, wie sie beispielsweise derzeit in NRW geschehen. In sämtlichen Fällen befürchten Kunden nicht nur nervliche Strapazen, sondern sorgen sich auch über bereits bezahlte Tickets und die Möglichkeit, doch noch irgendwie zumindest zeitnah ans Ziel zu gelangen.

In Deutschland gilt dann, wie in so vielen Fällen: Eine Wuttirade wird zwar kein Flugzeug herbeizaubern, doch die Verletzung Ihrer Rechte und die daraus entstehenden Schäden können Sie, zumindest lautet so die Theorie, im Klageweg durchsetzen. Wer gerade auf Reisen ist oder dies gern sein möchte, den wird es allerdings meist nicht zufriedenstellen, zu wissen, dass er für die Unannehmlichkeiten womöglich monetäre Entschädigungen erhalten wird.

Kein Flieger in Sicht: Diese Rechte haben Reisende im Flugverkehr

Vielmehr stellt sich die Frage, worauf Verbraucher vor Ort Anspruch haben, um ihre geplanten Flüge doch noch zu ergattern oder notfalls anderweitig versorgt zu sein. Die wichtigsten Rechte von Flugreisenden hat Merkur.de deshalb für Sie zusammengetragen.

Pauschalreise: Wer den Flug im Rahmen einer Pauschalreise wahrnehmen will, sollte seinen Reiseveranstalter kontaktieren. Dieser ist der direkte Vertragspartner des Reisenden, für jedweden Mangel der Reise – also beispielsweise Probleme mit Flug oder Hotel – muss er gerade stehen. Oftmals sind große Reiseanbieter auch besser vernetzt und können effizienter Alternativen organisieren.

Verspätung ab drei Stunden: Drei Stunden sind die magische Dauer bei Flugzeugverspätungen. Hier hat die Airline Reisenden eine alternative Beförderung zum Ziel anzubieten. Das kann ein anderer Flug sein, bei innerdeutschen Flügen wird regelmäßig auch Ersatz in Form einer Bahnfahrkarte offeriert. Die genauen Modalitäten sind zumeist den AGB des Fluganbieters zu entnehmen. Sollte eine solche Umbuchung nicht automatisch erfolgen, ist es wichtig, hierfür ausdrücklich eine Frist zu setzen. Nach deren Verstreichen kann man sich selbst nach Alternativen umsehen, die man der Fluggesellschaft im Nachhinein zur Erstattung vorlegen kann.

Verspätung ab fünf Stunden: Fünf Stunden Verspätung berechtigen Fluggäste dazu, das Ticket zurückzugeben. Gutscheine müssen sie im Tausch nicht akzeptieren, sondern können die Kosten ohne Abzüge zurückerstattet verlangen.

Streik: Ein Streik ist zumeist das Problem des Anbieters, nicht des Kunden. Insofern regelt auch die EU-Fluggastrechte-Verordnung, dass man Reisenden sowohl lange Wartezeiten, als auch kurzfristige Flugabsagen grundsätzlich nicht zumuten kann. Unter gewissen Voraussetzungen können die Passagiere dann Ausgleichszahlungen in Höhe von 250 bis 600 Euro pro Fluggast beanspruchen – und zwar unabhängig von den o.g. Rechten. Streikt hingegen das Personal des Flughafens selbst, kann auf dererlei Ansprüche regelmäßig nicht zurückgegriffen werden.

Die Ansprüche und Modalitäten sind zwar grundsätzlich gesetzlich geregelt, allerdings immer wieder Veränderungen unterworfen. Außerdem können Anbieter in vielen Punkten abweichende Regelungen mit den Kunden vereinbaren – diese Normen befinden sich oftmals im Kleingedruckten. Insofern lohnt es, sich vor dem Flug mit den Rechten auseinanderzusetzen, die einem bei potenziellen Problemen zustehen. Auch hilft die kostenfreie App „Flugärger“, die die Verbraucherzentrale NRW Nutzern anbietet, Licht ins Dunkel zu bringen. Um seine Rechte aus der europäischen Fluggastrechte-Verordnung zu überprüfen, bietet das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland zusätzlich die interaktive Website „So helfen Sie sich selbst“ an.