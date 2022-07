Flughafen-Tipp: Nach dem Urlaub stressfrei durch den Zoll

Reise-Tipp: Nach dem Urlaub stressfrei durch den Zoll. (Symbolfoto) © Christine Straß/Hauptzollamt/dpa

Die Urlaubszeit steht bevor und zahlreiche Menschen treten die Reise ins Ausland an. Lesen Sie hier, mit welchen Tipps Sie einfacher durch den Zoll kommen:

Wenn in Deutschland die Sommerferien beginnen, startet die große Urlaubszeit des Jahres. Zahlreiche Menschen machen sich per Auto, Zug oder Flugzeug auf den Weg ins Ausland. Doch wer in den Urlaub ins Ausland fliegt, kennt ein großes Problem: Der Koffer ist auf dem Rückflug meist schwerer als auf der Hinreise. Immerhin hat man sich am Urlaubsort der Wahl schön mit Souvenirs, Kleidung und anderen Waren eingedeckt. Gerade die können am Ende richtig teuer werden, wenn man die Zollregeln nicht kennt.

HEIDELBERG24 erklärt, welche Regeln man kennen muss, um stressfrei durch den Zoll zu kommen.

Besonders gerne übersehen wird, dass man nur eine bestimmte Menge von „Waren zu nichtgewerblichen Zwecken“ aus Nicht-EU-Ländern oder aus Sondergebieten mit nach Deutschland nehmen darf. Dazu gehören zum Beispiel Tabakwaren, Alkohol und alkoholartige Getränke sowie Arzneimittel und Kraftstoffe. (dh)