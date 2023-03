Schlafend in den Urlaub: Bei dieser Airline gibt es ab 2024 Betten in der Economy-Class

Von: Lucas Maier

Entspannt ankommen, das ist vielen Reisenden in der Economy-Class meist nur bedingt vergönnt. Eine Airline will das nun ändern.

Bremen/Wellington – Normalerweise ist dieser Luxus nur Reisenden in der First- oder Business-Class vorbehalten. Bei einer Airline sollen jedoch auch bald Reisende der Economy-Class in den Genuss des liegenden Fliegens kommen.

Ab dem Jahr 2024 sollen Flugreisende der Air New Zealand im „weltweit ersten Skynest“ reisen können, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Das Economy Skynest wird als „Gamechanger für Economy-Reisende“ angepriesen. Doch was bedeutet das genau?

Schlafen für den kleinen Preis: Das Skynest soll auch Economy-Reisenden Komfort bringen

Ganze drei Jahre hat die Airline nach eigenen Angaben an ihrem Economy Skynest getüftelt. Bereits im Jahr 2020 kündigte Air New Zealand die Fertigstellung des Vorhabens an. Ab dem Jahr 2024 soll dann die Liegeoption auch in der Economy-Class buchbar sein.

Liegend ans Ziel: Bei einer Airline ist das bald auch in der Economy-Class möglich. © Screenshot / Air New Zealand

Das geschieht aus gutem Grund: Die Fluggesellschaft bietet einige der längsten Flugstrecken der Welt an. Wie beispielsweise die Verbindung zwischen Auckland und New York. Hier beträgt die reine Flugzeit bis zu 17 Stunden und 40 Minuten, wie es von Air New Zealand heißt. Genug Zeit, um zwischendurch auch mal die Füße hochzulegen.

Reisen im liegen: Die Betten müssen zusätzlich zum Sitzplatz gebucht werden

„Ein klarer Schmerzpunkt für Economy-Reisende auf Langstreckenflügen ist die Unfähigkeit, sich auszustrecken. Die Entwicklung des Economy Skynest ist eine direkte Antwort auf diese Herausforderung“, befand Mike Tod, Chef für Marketing und Kundenbetreuung bei Air New Zealand.

Länge des Schlafplatzes: Über 200 Zentimeter Breite im Schulterbereich: Über 58 Zentimeter Inklusive: Kissen, Decke, Ohrstöpsel und Beleuchtung Quelle: Air New Zealand

In einem sogenannten Skynest sollen bis zu sechs Betten Platz finden. Der abgeschlossene Kasten soll sich im Bereich der Economy-Class befinden, Reisende sollen dann zusätzlich zu ihrem Sitzplatz noch Zeitslots für die Betten dazubuchen können, wie es von der Airline heißt.

Wie viel die zusätzliche Liegeoption kosten wird, ist bisher noch nicht bekannt. Bereits seit dem Jahr 2011 kann bei der Fluggesellschaft eine sogenannte Skycouch in der Economy-Class gebucht werden. Hier bekommt ein Reisender dann eine ganze Sitzreihe für sich und kann diese während dem Flug zu einer Couch umfunktionieren. Bei der Lufthansa wurde dagegen in der Economy-Class zuletzt einiges an Komfort gestrichen.