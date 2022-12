Fondue an Weihnachten oder Silvester? Diese Sets schneiden im Test gut ab

Von: Helmi Krappitz

Passend zu den Festtagen hat Stiftung Warentest zehn Fondue-Sets getestet. Dabei schnitten die Geräte des preislichen Mittelfeldes am besten ab.

Berlin – Ob Weihnachten oder Silvester, Fondue ist an diesen Tagen besonders beliebt. Die Stiftung Warentest hat sechs Fondue-Sets mit elektrischer Heizplatte und vier mit klassischem Brenner unter die Lupe genommen. Dabei Elektro-Sets im Test liegen preislich zwischen 48 und 150 Euro. Die Sets mit Brenner kosten zwischen 80 und 265 Euro, also einiges mehr als die anderen.

Fondue-Sets: Gerätwahl abhängig von Fondue-Art

Öl, Brühe, Käse oder Schokolade – Das ideale Fondue-Set sollte alles können. Dem kommen nur drei Geräte nah, führen das Testfeld jedoch nicht an. Elektro-Sets überzeugen insbesondere beim Frittieren von Fleisch in Öl. Die Hitzezufuhr ist gleichmäßig und lässt sich auch genauer regeln. Fondue-Sets mit Brenner eignen sich mehr für Käsefondue. Andere Geräte schließen bestimmte Fondue-Arten ganz aus. Bei der Wahl des Fondue-Sets kommt es also darauf an, wofür es genutzt wird.

Sets im Test: Elektro- und Brenner-Geräte haben verschiedene Stärken

Am besten hat das WMF Lono Fondue-Set mit einer Gesamtnote von 1,7 im Test abgeschnitten. Das elektrisch betriebene Set wurde in seiner Handhabung und der Fondue-Zubereitung mit „sehr gut“ bewertet. Das Set für 90 Euro ist gut für Öl und Brühe geeignet. Käse- und Schokoladenfondue können mit dem Gerät nicht gemacht werden.

Stiftung Warentest bewertet das Set Lancy von Kela als bestes Fondue-Set mit Brenner. Das Gerät für 79 Euro ist von den Herstellern lediglich für Käsefondue vorgesehen. Andere Brenner-Geräte schließen die Nutzung für Brühe und Öl zwar nicht aus, erzielten jedoch nur eine Bewertung mit „befriedigend“.

Fleisch- und Käse-Fondue: Preis-Leistungssieger kann beides

Wer mit seinem Fondue-Set Fleisch- und auch Käsefondue zubereiten will, sollte sich nach dem Preis-Leistungs-Sieger richten. Stiftung Warentest bewertet die Zubereitung es Geräts mit „sehr gut“. Das Set FO 2470 von Severin kostet nur 48 Euro und hat insgesamt mit der Note 1,8 abgeschnitten – nur knapp hinter dem Testsieger. Das teuerste Fondue-Set Mode von Le Creuset wird seinen Preis von 265 Euro nicht gerecht und wird nur als „befriedigend“ bewertet.

Grundlegend lohnt es sich bei der Wahl des Fondue-Sets die zukünftige Nutzung in Betracht zu ziehen. Ein Allrounder ist nicht immer das beste Gerät. Mit Fokus auf Fleisch- oder Käsefondue lässt sich auch für gutes Geld ein passendes Set finden.