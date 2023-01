Foodwatch will Werbung für ungesunde Lebensmittel einschränken

Von: Fabian Pieper

Verbraucherschützer kritisieren Werbung für ungesunde Lebensmittel. © Soeren Stache/dpa

Werbung verleitet zum Kauf. Da besonders Kinder anfällig sind, fordern die Verbraucherschützer von Foodwatch deshalb ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel.

Berlin – Kinder schauen nach wie vor gerne Fernsehen und sind beliebte Verbraucher. Das wissen auch Produkthersteller, die ihre Produkte verkaufen wollen. Deshalb schalten sie besonders dann viel extra an Kinder gerichtete Werbung, wenn diese statistisch gesehen am häufigsten vor dem Fernseher sitzen. Zu diesem Schluss ist eine Untersuchung der Universität Hamburg gekommen. Besonders im Abendprogramm seien Kinder demnach häufig Werbung ausgesetzt, die zum Kauf von ungesunden Lebensmitteln animieren soll – mit drastischen Konsequenzen für das Gewicht. Die Verbraucherschützer von Foodwatch sind deshalb alarmiert und fordern ein Umdenken, wie kreiszeitung.de berichtet.

Und zwar in Form eines weitgehenden Verbots von Werbung für ungesunde Lebensmittel in Fernsehen und Internet. Sie wollen Werbung für extrem Süßes oder Fettiges ins Nachtprogramm verbannen, sodass zwischen 6 und 23 Uhr nur noch Werbung für gesunde Lebensmittel ausgespielt wird.

Bundesregierung plant Werbe-Einschränkungen für ungesunde Lebensmittel – Verbraucherschützer fordern mehr Maßnahmen

Dabei arbeitet die Bundesregierung derzeit an einem Gesetzesentwurf, um Werbung für Ungesundes einzuschränken. Darauf hatten sich die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag geeinigt: „An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben“, heißt es dort. Doch Foodwatch geht das nicht weit genug. Bereits Ende vergangenen Jahres formulierte die Organisation in einem Bündnis mit Krankenkassen, Ärzten, Ernährungs- und Kinderschutzorganisationen ähnliche Forderungen.

Und immerhin zu einem Teilerfolg dürfte die Beharrlichkeit der Verbraucherschützer bereits geführt haben: Die Supermarkt-Kette Lidl möchte in Zukunft bei Eigenmarken auf an Kinder orientierte Werbung verzichten, wenn die entsprechenden Produkte ungesund sind. Die bunten Verpackungen würden laut Foodwatch insbesondere Kleinkinder erreichen, die mit ihren Eltern einkaufen gehen und für Fernseh- und Internetwerbung nicht empfänglich sind.

Mit Spanien hat bereits ein europäisches Land einschneidende Werbe-Einschränkungen für ungesunde Lebensmittel beschlossen. Auch in Deutschland wird weiterhin an einer Ernährungs-Strategie gebastelt: Minister Cem Özdemir (Grüne) will zum Beispiel gesünderes Essen in Kantinen und Mensen einführen.