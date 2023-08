Bier von Aldi, Lidl und Co: Diese bekannten Brauereien stecken dahinter

Von: Stella Henrich

Hinter Billigbieren stecken oftmals große Brauereien. Wer also braut den Gerstensaft für Aldi, Lidl und Co, den viele Verbraucher so sehr mögen? Hier ein Überblick.

München ‒ Hersteller von Markenprodukten verkaufen Artikel wie beispielsweise Joghurt und Schokolade hin und wieder unter einem anderen Namen. Die sogenannten „No-Name-Produkte“ stehen dann in den Regalen von Discountern Aldi, Lid und Co. und werden günstiger als das „Original“ verkauft. So haben sowohl Hersteller als auch Verbraucher etwas davon. Hersteller nutzen freie Kapazitäten ihrer Produktionsanlagen, Verbraucher machen ein gutes Geschäft beim Einkaufen, denn die Produkte schmecken natürlich genauso gut, sind aber deutlich günstiger im Preis. Beim Bier sieht es ähnlich aus. Auch hier stecken meist große Brauereien dahinter, die Waren für die Eigenmarken der Discounter und Supermärkte produzieren. Aber wer braut das Bier für welchen Händler?

Biere bei Aldi, Lidl und Co: Oftmals stecken große Brauereien hinter den Billigmarken. (Symbolbild) © IMAGO

Billigbiere von namhaften Brauereien: Höhere Gärtemperatur lässt Bier schneller reifen

Billigbiere stammen oft aus dem Haus namhafter Brauereien. Zwar weisen einige Hersteller laut dem Portal Bierspot.de daraufhin, dass sich die günstigen Varianten von den Markenprodukten in der Rezeptur unterscheiden. Das Freiburger Brauhaus beispielsweise lässt laut dem Bericht ihr „Meisterbräu“ bei einer höheren Gärtemperatur schneller reifen als ihre Premiummarke „Freiberger“. Was Zeit und Kosten spare und anschließend in der Preiskalkulation an den Kunden weitergegeben werden kann. Die Brauerei produziert ihr preiswerteres Pils für den Discounter Netto. Doch darüber sprechen oder auf den Etiketten der Billigbiere genannt werden, wollen die wenigsten Hersteller. Viele fürchten ein Imageschaden für ihre Markenprodukte.

Billigbiere für Lidl, Aldi und Co:

Discounter Brauerei Billigbier Netto Brauerei Königshof Grafensteiner Bier Mauritius Brauerei Meisterbräu, Sachsengold, Bergardier Premium Pils Netto Ost Darguner Brauerei Adelskronen Premium Pils Lidl Frankfurter Brauhaus Grafenwalder Pils Pet, Grafenwalder Alkoholfreies Pils, Grafenwalder Radler, Grafenwalder Wild Orange/Lemon, Grafenwalder Alkoholfreies Weißbier, Grafenwalder Hefeweißbier Frankfurter Brauhaus Bergadler Premium Pils Glasflasche Frankfurter Brauhaus Perlenbacher Radler Alkoholfrei, Perlenbacher Radler, Perlenbacher Premium Pils, Perlenbacher Hefeweißbier Mauritius Brauerei Bergadler Premium Pils Aldi Nord Brauerei Mönchengladbach/Oettinger Brauerei Schultenbräu, Karlsquell, Karlsquell Radler Alkoholfrei, Karlsquell Malz Brauerei Martens Maternus Gold PET Aldi Süd Brauerei Mönchengladbach Schultenbräu Brauerei Martens Maternus Pils Penny Darguner Brauerei Adelskronen Premium Pils - PET Quelle: Eigenrecherche Biermap24.de

Bier vom Discounter und Supermarkt: Auch bekannte Hersteller bieten billigere Varianten an

Doch nicht nur die Discounter auch Supermärkte wie Kaufland verkaufen Billigbier als Eigenmarken. Dazu gehört zum Beispiel das „Stephans Bräu“ der bekannten Dresdner Brauerei Feldschlösschen, die der Markt als „exklusive Biermarke bei uns“ bewirbt. Der Name des Herstellers taucht dabei allerdings nicht auf der Internetseite des Händlers auf. Jüngst erst der Supermarkt sein Biersortiment umgestellt und das preiswerte Oettinger Bier laut einem Bericht der Lebensmittel Zeitung gegen Paderborner in NRW ausgetauscht.

Billigbiere der Discounter: Pro-Kopf-Konsum auf dem Niveau der 60er Jahre

Ob günstig oder teuer, Bier galt lange Zeit als Grundnahrungsmittel. Das lag vor allem daran, dass es nicht überall sauberes Trinkwasser gab. Beliebt ist der Gerstensaft hierzulande nach wie vor. Auch wenn inzwischen jedes zehnte Bier alkoholfrei ist. Der Bierkonsum liegt Pro-Kopf mit knapp 92 Liter heute deutschlandweit auf dem Niveau der frühen 60er Jahre, berichtet der Bayerische Brauerverband. Mitte der 70er Jahre erreichte der deutsche Bierkonsum seinen Höhepunkt mit 151 Litern pro Kopf und Jahr. Noch zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung im Jahr 1990 betrug der durchschnittlich Pro-Kopf-Konsum in Gesamtdeutschland 142,7 Liter. In Bayern wird er derzeit laut dem Verband auf etwa 120 bis 125 Liter geschätzt.

Bierabsatz in Deutschland Die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager haben 2022 insgesamt rund 8,8 Milliarden Liter Bier abgesetzt, berichtet das Statistische Bundesamt (Destatis). Der Bierabsatz stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent beziehungsweise 232,6 Millionen Liter. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Bier allerdings nicht enthalten.

Ob der Gerstensaft aber tatsächliche gesundheitsfördernde Eigenschaften hat, einem Herzinfarkt vorbeugt, vor Demenz schützt oder sogar schöner macht, darüber scheiden sich nicht nur die Geister, sondern in dem ein und anderen Fall verhandelten sogar schon Gerichte über dessen Auswirkung.