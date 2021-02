Friseure schneiden ab März wieder Haare: Das sollten Kunden jetzt schon dringend wissen

Kommt jetzt der Massenansturm?

Wer sich beim Friseur ab März endlich von seiner Lockdown-Mähne trennen möchte, muss einiges an Geduld mitbringen. Ein paar Dinge gibt es zu beachten.

Endlich dürfen wieder die Profis ran!

Ab 1. März ist ein Friseurbesuch trotz Lockdown-Verlängerung wieder möglich

Kunden müssen voraussichtlich mit Corona-Regelungen und langen Wartezeiten rechnen.

München - Bund und Länder haben sich auf eine weitere Verlängerung des Lockdowns geeinigt. Doch eine Berufsgruppe kann aufatmen: Friseure dürfen ab Anfang März wieder zur Schere greifen und die Bundesrepublik von ihren Corona-Frisuren befreien. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begründete die Entscheidung unter anderem damit, das Recht auf eine anständige Frisur sei auch „eine Frage der Würde“.

Vor allem bedeutet die Friseur-Öffnung aber erstmal eins: Die Branche kommmt nach dem langen Corona-Aus endlich wieder zu dringend nötigen Einnahmen - keine Ungewissheit mehr, keine Kurzarbeit. Auch der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) Harald Esser zeigt sich in einer Verbandsmitteilung erleichtert: „Eine ganze Branche atmet auf, endlich haben wir eine Perspektive und Planungssicherheit. Für viele Inhaber der 80.000 Salons in Deutschland sind die Wochen der Schließung existenzbedrohend.“ Dennoch gibt es auch viel Kritik an der Lockdown-Entscheidung der Regierung.

Friseur trotz Corona: Ab März wird wieder geschnitten - Hier sollten Sie schnell sein

Bis zum 1. März ist es zwar noch ein paar Wochen hin, dennoch lohnt es sich auch für Kund:innen, schon jetzt über den langersehnten Friseurbesuch nachzudenken. Esser betont: „Natürlich ist es jetzt aber angesichts des Infektionsgeschehens elementar, die Arbeitsschutzstandards- und Hygieneregeln in den Salons einzuhalten.“ Das kann auch zu längeren Wartezeiten führen. Hinzu kommt ein hoher Andrang nach den vorangegangenen Schließungen. Eine anständige Frisur ist schließlich eine Frage der Würde...

Die meisten Friseur-Salons sind für die erste Woche nach dem Lockdown bereits ausgebucht. Hier gilt es schnell zu sein. Haben Sie einen der heiß ersehnten Termine ergattert, sollten Sie unbedingt pünktlich erscheinen. Wartebereiche sind durch eine maximale Personenzahl im Laden stark eingeschränkt.

Wartezeiten und Hygieneregeln: Friseurbesuch trotz Coronavirus - Regeln kommen noch

Die genauen Hygieneregeln und Vorschriften müssen die einzelnen Bundesländer erst noch erarbeiten. Voraussichtlich werden sie allerdings den Corona-Regeln im Sommer und Herbst 2020 ähneln. Trockenhaarschnitte, die als besonders schnell und günstig beliebt sind, bleiben damit untersagt. Um eine erhöhte Ansteckungsrisiko zu vermeiden, werden die Salons außerdem so leer wie möglich bleiben. Das bedeutet: Weniger Termine, größere Abstände und bitte nur einzeln Platz nehmen! Auch Kinder werden dabei nur von einem Elternteil begleitet. Die Begleitung sollte hierbei stets vorher angekündigt werden.

Anschaffungen für eventuelle Hygiene-Maßnahmen, wie Plexiglas-Scheiben, Masken und Desinfektionsmittel könnten sich außerdem in einer leichten Preiserhöhung niederschlagen.

