Fruchtfliegen in der Küche: Mit vier Tricks werden Sie die Quälgeister wieder los

Von: Stella Henrich

Der Sommer ist da und mit ihm die Fruchtfliegen. Sie hängen über den Obstkörben und vermehren sich rasend schnell. Hier ein paar Tipps, wie sie die Plagegeister wieder loswerden.

München ‒ Irgendwie kennt sie jeder. Sie schwirren durch die Küche und hängen bevorzugt über der Schale mit Obst und Früchten. Kleine Fruchtfliegen. Vor allem im Sommer tauchen die lästigen Insekten in heimischen Küchen auf. Sie vermehren sich massenhaft und legen ihre Eier auf überreifes Obst und faulende Kartoffeln. Auch Essig und Wein ziehen die Plagegeister magisch an. Auch Rest- und Biomüll sind beliebt für die Eierablage.

Wie kommt man den winzigen Tierchen also am besten bei, damit sie sich nicht in der ganzen Wohnung rasant ausbreiten? Denn immerhin legt ein einziges Weibchen bis zu 400 Eier auf einmal ab - bevorzugt auf reifen Obst, berichtet Rtl.de. Die Brut entwickelt sich schnell. Nach nur neun Tagen wird aus einer Larve eine Fliege.

Vier Tipps, um Fruchtfliegen mit selbstgebauten Fallen aus der Küche zu vertreiben:

Ein winzige Fruchtfliege ist auf einer Birne gelandet. (Symbolbild) © blikwinkel/imago

1. Ein Schälchen mit Essig, gemischt mit Fruchtsaft und einem Schuss Spülmittel in der Kühe aufstellen. 2. Ein Glas saure Gurken ist eine gute Falle für Fruchtfliegen. In den Deckel des Glases ein paar Löcher bohren. Der süße Geruch lockt die Fliegen an. Die Quälgeister gelangen durch die Löcher in das Glas hinein, finden den Weg aber nicht mehr raus. 3. Mit Hilfe einer Weinflasche auf Fliegenjagd gehen: Ein Schluck reicht schon, und die Fruchtfliege landet in der offenen Flasche. Dort ertrinkt sie. 4. Wer Obst offen im Korb in der Küche ablegt, sollte die Fruchtfliegenfalle direkt daneben platzieren.

Wem diese Methoden zu aggressiv sind, weil sie die winzigen Quälgeister töten, kann mit gutem Gewissen sogenannte Lebendfallen bauen. Aber auch mit bestimmten Pflanzen lässt sich gegen Fruchtfliegen vorgehen.

Fruchtfliegen in der Küche: Lebendfallen einfach selbst bauen

Lebendfallen lassen sich selbst bauen oder für einen günstigen Preis natürlich auch im Handel kaufen. Dafür wird ein Köder wie eine Bananenschale oder ein Stück Zitrone in ein Behältnis gegeben und mit einer durchlöcherten Cellophan-Folie überspannt. Sobald sich ein paar Fruchtfliegen darin tummeln, lässt sich das Gefäß einfach nach draußen bringen und die Quälgeister werden an die frische Luft gesetzt.

Auch bestimmte fleischfressende Pflanzen helfen beim Kampf gegen Fruchtfliegen. Dazu zählen zum Beispiel Fettkraut, Sonnentau oder die Venusfliegenfalle. Die Fliegen setzen sich auf die Blätter der Pflanzen, bleiben dort kleben und sterben. Die Venusfliegenfalle verdaut ihr Opfer sogar über ein Sekret. Wie Rtl.de berichtet, schreckt der intensive Geruch von getrocknetem Olivenkraut die Plagegeister von einem Besuch in der Küche ab. Auch Basilikum und eine mit Nelken gespickte Zitrone zeigen bei den kleinen Mitessern große Wirkung.

So lästig Fruchtfliegen in der Küche für die meisten sein mögen, in der Forschung haben sie ihren Platz gefunden. So sollen sie in der Wissenschaft inzwischen ein perfektes Untersuchungsobjekt dafür sein, um die Volkskrankheit Depressionen zu bekämpfen.

