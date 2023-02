Früher in Rente: Kann ich mir Rentenjahre kaufen?

Von: Robin Dittrich

Nach vielen Jahren als Arbeitnehmer freuen sich Verbraucher auf ihren Ruhestand. Kann man sich Rentenjahre kaufen, um früher in Rente zu gehen?

Hamburg – Viele Verbraucher in Deutschland können den Start ihres Ruhestandes kaum erwarten. Unter Umständen kann sogar schon vor der Regelaltersgrenze von 65 Jahren in Rente gegangen werden. Zumeist gibt es dann Abzüge bei der Rente – kann man sich Rentenjahre kaufen, um das zu verhindern?

Sozialversicherung: Deutsche Rentenversicherung Gründung: 1. Oktober 2005 Versicherte: 56,7 Mio. (31. Dezember 2020) Rentner: 21,2 Mio. (Stand: 1. Juli 2022)

Bei Rente mit 63: Kann man sich Rentenjahre kaufen?

Die Regelaltersrente kann aktuell mit 65 Jahren erhalten werden. Bis zum Jahr 2031 steigt das gesetzliche Rentenalter stufenweise bis auf 67 Jahre an. Oftmals reicht die erhaltene Rente jedoch nicht, um den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Wer beispielsweise zeitweise nur einen geringen Verdienst oder eine Teilzeitstelle innehatte, dem kann es an Rentenpunkten fehlen. Dadurch reduziert sich der Rentenanspruch teils deutlich. Verbraucher, die die vorgezogene Rente mit 63 Jahren erhalten möchten, haben deshalb die Möglichkeit, sogenannte Rentenpunkte zu kaufen – was bringt das?

Die Rentenpunkte oder Entgeltpunkte sind ein Faktor zur Berechnung der Brutto-Rente. Jahr für Jahr wird der eigene Verdienst mit dem Durchschnittseinkommen aller Versicherten verglichen. Entspricht der sich dabei ergebene Wert dem Durchschnitt, erhält der Verbraucher in diesem Jahr einen Rentenpunkt. Wer weniger verdient, bekommt Abzüge – wer mehr verdient, bekommt mehr Punkte. Die weiteren Faktoren in der Berechnung der Bruttorente sind das Alter, mit dem in Rente gegangen wird, der aktuelle Rentenwert sowie der Grund des Renteneintritts. Bei teilweiser Erwerbsminderung wird beispielsweise nicht die volle Rente erhalten.

Wie können Rentenpunkte gekauft werden?

Verbraucher, die länger unterdurchschnittlich verdient haben, können beim Erhalt der Rente also weniger Rentenpunkte aufweisen. Um das auszugleichen, können Rentenpunkte gekauft werden. Möglich ist das für alle Personen ab einem Alter von 50 Jahren, wenn sie zuvor schon einmal in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Der Kauf von Rentenpunkten ist kein Schnäppchen: Ein Rentenpunkt in den alten Bundesländern kostet satte 8024,41 Euro, in den neuen Bundesländern liegt er bei 7805,86 Euro. Damit erhöhte sich der Preis im Vergleich zum Vorjahr deutlich: um rund elf Prozent.

Für wen lohnt sich der Kauf von Rentenpunkten? Zunächst für alle, die ihr Geld sicher anlegen wollen. Der Kauf von Rentenpunkten erhöht die spätere Rente, in ETF’s oder ähnlichem besteht ein höheres Risiko – diese bringen jedoch auch mehr Rendite. Mit dem Kauf von Entgeltpunkten kann nach dem Tod auch die Witwenrente für Hinterbliebene erhöht werden. Das gilt ebenfalls für die Erziehungsrente. Da die Rentenpunkte mit fast jedem Jahr teurer werden, steigert sich automatisch ihr Wert. Wer frühzeitig anlegt, spart also Geld. Der Kauf von Rentenpunkten nach Erreichen der Regelaltersgrenze ist in der Regel nicht möglich. Wichtig ist: Die Rentenpunkte können in der Steuererklärung geltend gemacht werden.