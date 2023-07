So sieht der neue Führerschein aus – alle wichtigen Infos zu Führerscheinklassen und Fahrerlaubnis

Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen umgetauscht werden. (Symbolbild) © Engelbert Rief/Imago

Der Führerschein in Deutschland ist inzwischen eine kleine Plastikkarte. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Führerscheinklassen, Führerscheinumtausch und Fristen.

München – Ohne Führerschein läuft nichts – jedenfalls, wer sich hinters Steuer setzt, sollte einen in der Tasche haben. Der Führerschein ist ein amtliches Dokument. Seit 1999 ist er in Deutschland aus Plastik, im Scheckkartenformat und fälschungssicher. Wer einen alten „grauen Lappen“ oder ein rosafarbenen besitzt, muss seinen Führerschein bis 2033 umtauschen. Was Sie rund um den Führerschein in Deutschland wissen müssen, erfahren Sie hier.

Geschichte des Führerscheins in Deutschland Führerscheindokument veränderte sich im Laufe der Zeit Führerscheinpflicht in Deutschland 1903 eingeführt Grauer Führerschein/ DDR-Führerschein Papier-Führerschein für Geburtsjahrgänge vor 1953 Rosafarbener Faltführerschein in Deutschland wurde zwischen dem 1. April 1986 und dem 31. Dezember 1998 ausgestellt Führerschein im Scheckkartenformat seit 1999 kreditkartenförmiger EU-Führerschein

Führerschein und Fahrerlaubnis: Was ist der Unterschied?

Die Begriffe Führerschein und Fahrerlaubnis werden im Alltag oft verwechselt. Dabei sollte jeder den Unterschied kennen. Ob für Motorrad, Auto oder Traktor – die Fahrerlaubnis muss für die jeweilige Kraftfahrzeugklasse erworben werden. Für jede Art von Fahrzeug gibt es eine spezielle Fahrerlaubnis. Der Führerschein ist das amtliche Dokument, das belegt, dass der Kraftfahrer oder Kraftfahrerin über eine entsprechende Erlaubnis verfügt, ein Auto oder ein Motorrad zu fahren.

Im Führerschein ist eingetragen, für welche Fahrzeuge der Führerscheinbesitzer eine Fahrerlaubnis besitzt. Die Fahrerlaubnis für jede Fahrzeugklasse muss eine Führerscheinprüfung abgelegt und natürlich bestanden werden. Fahrerlaubnisklassen tragen Buchstaben wie A, B oder C. Insgesamt gibt es seit 2013 16 Fahrerlaubnisklassen. Die Fahrerlaubnisklasse B und BE sind die klassischen Auto-Führerscheinklassen. Die wichtigsten Fahrerlaubnisklassen, die zum besseren Verständnis – übrigens auch Führerscheinklassen genannt werden, im Überblick:

B-Klassen: für Pkw und kleine Anhänger

C-Klasse: für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen

A-Klasse: für Zweiräder aller Art.

Seit dem 1. Juli 1999 ist die Fahrerlaubnisverordnung in Kraft, mit der EU-weit einheitlichen Einteilung der Fahrzeugklassen nach Buchstaben.

Der EU-Führerschein ab 2013

Der neue EU-Führerschein ist aus Plastik, aber ein personalisiertes Hightech-Dokument mit diversen Sicherheitsmerkmalen wie Hologrammen. Die neuen Führerscheine werden seit dem 19. Januar 2013 nurmehr für 15 Jahre ausgestellt. Nach Ablauf der Zeit muss eine neue Fahrerlaubnis beantragt werden, allerdings ohne Fahrprüfung oder Gesundheitscheck für Auto- und Motorradfahrer (Stand: 14. Juni 2023). Es geht vor allem ums Foto. Viele über 50-Jährige dürften inzwischen nicht mehr so aussehen, wie mit 18 Jahren – als vermutlich das Bild für den Führerscheingeschossen wurde.

So sieht der neue Führerschein in Deutschland aus (Musterbild vom EU-Führerschein). © Bundesdruckerei

Die Zeit für alle alten Papier-Führerscheine ist abgelaufen. Alle Führerscheine, die vor dem 2013 ausgestellt worden sind, müssen bis zum 19. Januar 2023 umgetauscht werden. Bis 2033 sollen alle Führerscheine in der EU einheitlich und fälschungssicher sein. Die Umtauschfrist läuft:

Die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 sind aktuell dran – Umtausch bis 19. Januar 2024

1971 oder später: Umtausch bis 19. Januar 2025

vor 1953: Umtausch bis 19. Januar 2033

Quelle: Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Wie sieht der neue EU-Führerschein aus? Infos sind auf der Vorderseite und auch der Rückseite zu finden

Der EU-Kartenführerschein hat die Maße 86 auf 54 Millimeter und ist im Format ID 1. Die Farbe ist rosa/grün. Die Karte besteht zu 100 Prozent aus mehrschichtigem, aufhellerfreien Polycarbonat, einem sehr stabilen Material. Es ist nicht sehr anfällig für Kratzer oder Brüche. Das ist laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) auf der Vorderseite und Rückseite zu sehen:

EU-Führerschein Vorderseite EU-Führerschein Rückseite 1. Name 9. sämtliche Fahrerlaubnisklassen (auch B1, die in Deutschland nicht erteilt wird) 2. Vorname 10. Datum der Fahrerlaubniserteilung der jeweiligen Klasse; kann auch im Feld 14 unter Angabe der Nummer 10 von Hand eingetragen sein. Bei den gültigen Klassen ist dann im Feld 10 als Zeichen ein Stern (*) eingetragen. Nicht erteilte Klassen werden durch einen Strich entwertet. 3. Geburtsdatum und –ort 11. Gültigkeitsdauer befristet erteilter Fahrerlaubnisklassen 4a. Bestelldatum der Karte 12. Beschränkungen und Zusatzangaben (einschließlich Auflagen) in kodierter Form 4b. Ablauf der Gültigkeit des Führerscheins als Dokument (15 Jahre) 13. Feld für Eintragungen anderer Mitgliedstaaten nach Wohnsitzwechsel ins Ausland 4c. Name der Ausstellungsbehörde (Fahrerlaubnisbehörde) 14. Feld für die Eintragung des Erteilungsdatums (siehe Nr. 10) von Hand 5. Nummer des Führerscheins 6. Lichtbild des Inhabers 7. Unterschrift des Inhabers 8. Wohnort; im deutschen Muster nicht vorgesehen 9. Klassen, für die die Fahrerlaubnis erteilt wurde

Quelle: Kraftfahrtbundesamt

Darum sollten Autofahrer ihren Führerschein im Original mitnehmen

„Ihre Fahrzeugpapiere und Führerschein, bitte!“ Bei einer Polizeikontrolle müssen Autofahrer ihren Führerschein im Original dabeihaben. Wer seinen „Lappen“ vergisst, riskiert zehn Euro Verwarnung.

Der neue Führerschein im Scheckkartenformat. Auf der Rückseite des neuen EU-Führerscheins sind alle Fahrzeugklassen vermerkt. © Bundesdruckerei

Führerschein auf Probe

Der Führerschein auf Probe wurde in Deutschland am 1. November 1986 eingeführt. In der Probezeit gelten strenge Regeln – wie eine Promillegrenze von 0,0 (außerhalb der Probezeit 0,5). Bei schwerwiegenden Verstößen verlängert sich die Probezeit automatisch von zwei auf vier Jahre. Fahranfänger müssen dann je nach Verstoß ein Aufbauseminar besuchen. Wer sich einer Teilnahme verweigert, kann der Führerschein entzogen werden.

Führerschein ab 17 Jahren

Bis zum 18. Geburtstag müssen Führerscheinanwärter nicht mehr mit dem Autofahren warten. Begleitetes Fahren wird der Führerschein ab 17 genannt. Allerdings wird nach der bestandenen Prüfung eine Prüfungsbescheinigung anstelle der Scheckkarte ausgehändigt. Der EU-Führerschein muss beantragt werden und wird erst ab Vollendung des 18. Lebensjahres ausgeben.

Ist der Führerschein überhaupt noch wichtig?

92 Prozent aller erwachsenen Deutschen haben einen Führerschein. Für 88 Prozent davon ist der eigene Führerschein wichtig oder sogar sehr wichtig, um die täglichen Dinge des Lebens bewältigen zu können. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands 2022 ergeben.

Digitaler Führerschein

Ein digitaler Führerschein ist schon länger im Gespräch. Bei einer Polizeikontrolle oder bei der Autovermietung soll dann eine entsprechende App auf dem Smartphone reichen. Bereits im September 2021 hätte der digitale Führerschein an den Start gehen sollen. Technische Probleme und Sicherheitsfragen bremsten den digitalen Führerschein damals aus. (ml)