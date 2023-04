Mann öffnet voller Freude Fussball-Manager-13-Box, zeigt frustriert im Netz das Resultat und erhält Mega-Trick

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Fussball Manager 2013: Die Box ist leer, keine CD, doch der User erhält entscheidenden Tipp aus der Community . © Screenshot Twitter

Die Erinnerungen an alte Videospiele bringen ein wohliges Gefühl, wie auch bei Fussball Manager 13, bei dem es einen Mega-Tipp gab.

München - Kaum eine Sache lässt Kinder aus den 90er-Jahren und späten 80er-Jahren so nostalgisch werden, wie alte Videospiele, die es auf Atari, dem PC, Nintendo 64 (wo ein Spiel zuletzt 1,5 Millionen Dollar kostete) oder der Gamecube gab. Natürlich hat sich die Welt der Konsolen rasend schnell weiterentwickelt. Für Fußball-Freaks stand aber seit 2002 fest: Fussball Manager wird jedes Jahr neu gekauft.

Beim FM konnte man in die Fantasie-Fußball-Welt eintauchen, sein Lieblingsverein aus den unteren Klassen an Europas Spitze führen und eine Dynastie aufbauen. Jährlich entwickelte sich das Spiel weiter, bis sich 2014 EA Sports entschloss, seinen Klassiker einzustellen. Ein Schock in der doch großen FM-Community.

Fussball Manager 2013 ohne CD? Kein Problem, User enthüllt super Trick

Ein User fand nun seine alte Fussball-Manager-2013-Box und öffnete sie voller Vorfreude. Wirkliche Freaks wissen, dass dort Lucien Favre auf dem Cover den Arm hebt. Doch als der User die Hülle dann offen hat, muss er frustriert feststellen, dass dort keine CD-Rom liegt. „Ich hab mich für einen kurzen Moment echt gefreut, aber mein 18-jähriges Ich war wohl ein kompletter Vollidiot“, schreibt er zehn Jahre später.

Stunden, Tage, ja sogar Wochen gingen beim FM-Zocken für viele ins Land. Und die Erinnerung an eine sorglose Teenager-Zeit mit Fünf-Sterne-Talenten, Ausbau des Stadions und Titelverteidigung der Meisterschaft mit einem heutigen Drittligisten lassen nostalgisch werden. Doch nur weil die CD fehlt, musste der User noch lange nicht in die Röhre schauen.

„Junge, du bist absoluter König, es lädt runter“: Fussball Manager 2013 ist kein Staubfänger

Er bekam in der Kommentarspalte unter seinem Twitter-Post nämlich den Mega-Tipp, um es doch spielen zu können. „Du kannst den Key einfach bei EA eingeben und dann spielen“. Mit dem Key meint er den Verifizierungsschlüssel, der im beiliegenden Heft zur Autorisierung diente. „Junge, du bist absoluter König, es lädt runter“, war der Finder der FM-Box glücklich.

Durch sogenannte Patches bei fm-zocker.net können Fussball-Manager-Enthusiasten sogar die aktuellen Kader ins alte Spiel einflechten. Was sich also erst als kleiner Schock nach Öffnung der Hülle anfühlte, entpuppte sich nach dem Post wohl als große Überraschung. Auch der Klassiker „Anstoss“ ist ind er 2022-Version zurückgekehrt, aber es gibt einen Haken. (ank)