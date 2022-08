Steigende Gaspreise: Garten- und Baumärkte prüfen Schließungen

Im Winter verkaufen Gartencenter und Baumärkte kaum Pflanzen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Die Gaspreise steigen – für Garten- und Baumärkte könnte das Folgen haben. Deshalb erwägt die Branche nun Schließungen und kürzere Öffnungszeiten.

Köln – Steigende Gaspreise bereiten immer mehr Branchen in Deutschland Sorgen. Auch an sich umsatzstarke Bereiche wie Supermärkte und Discounter oder eben Garten- und Baumärkte könnten dadurch Probleme bekommen. Einige Gartencenter und Baumärkte würden im Winter „punktuelle und temporäre (stunden- oder tageweise) Schließungen bestimmter Standort(-teile)“ derzeit prüfen, sagt der zuständige Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB).

24RHEIN berichtet, was Baumärkte wie Bauhaus, Hornbach und Hagebau zu Folgen der Gas-Krise sagen.

Der Grund für die möglichen Schließungen von Gartencentern und Baumärkten sind die einbrechenden Umsätze in Wintermonaten wie Januar und Februar. Aber auch abseits von möglichen Schließungen beschäftigen sich Gartencenter und Baumärkte mit Energiesparmaßnahmen. (os)