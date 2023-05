Mit digitalen Helfern draußen alles im Griff: Die beste Technik für Ihren Garten

Von: Jörg Heinrich

Für alle, die gerne garteln, gehören das Smartphone und andere digitale Helfer praktisch schon zum Alltag. © blickwinkel/Imago

Die Eisheiligen und der letzte Frost sind hoffentlich überstanden. Jetzt dürfen auch Tomaten, Paprika oder Gurken raus ins Freie, und die Garten-Saison kann endlich starten.

München – Die tz stellt schlaue Technik für Balkon, Terrasse und Garten vor, die den grünen Daumen fest eingebaut hat.

Digitale Helfer für den Garten: Bewässerungssteuerung per App

Messen und Gießen: Die Münchner Smarthome-Spezialisten Eve (evehome.com) sind auch draußen aktiv. Die Wetterstation Eve Weather (70 Euro) lässt sich mit der Bewässerungssteuerung Eve Aqua (130 Euro) vernetzen. Sie sitzt am Wasserhahn auf dem Balkon oder im Garten. Per App entsprechend eingestellt, werden Pflanzen und Rasen nur bewässert, wenn es das Wetter erfordert. Wenn es gerade geregnet hat, bleibt der Hahn zu.

Digitaler Kachelmann: Wer erfolgreich ernten will, muss erst mal wissen, wie das Wetter draußen ist – und wie es wird. Die smarte Wetterstation von Netatmo aus Frankreich (netatmo.com) ist mit 190 Euro für zwei Sensoren (Wohnzimmer und draußen) nicht die günstigste Lösung, bewährt sich im tz-Test aber seit Jahren. Der Freiluft-Sensor meldet bei Gluthitze ebenso wie bei Schnee unerschütterlich per App seine Werte und liefert die aktuellen Aussichten. Ergänzt um einen Regenmesser (80 Euro) und einen Windmesser (110 Euro) wird daraus der perfekte digitale Kachelmann.

Beleuchtung für den Außenbereich vom Smartphone aus einstellen

Leuchtender Garten: Wer sein Freiluft-Paradies in Szene setzen will, findet jede Menge Möglichkeiten für wetterfeste Beleuchtung. Die Hue-Lampen von Philips (philips-hue.com) haben inzwischen auch den Außenbereich erobert. Es gibt knapp 50 verschiedene Outdoor-Leuchten – vom Lichtstreifen für Beete (110 Euro) bis zum LED-Pflanzen-Spot Lily (80 Euro), der sich gut in Töpfen verteilen lässt. Diese Lampen leuchten per App-Steuerung in Millionen Farben.

Aus dem Mähkästchen: Smarte Rasenmäher sind quasi die Staubsaugroboter für draußen. Sie finden selbst ihren Weg, umfahren (hoffentlich) Spielzeug, das auf der Wiese liegt und richten sich nach dem Wetter. Welche der Rasen-Robos im wahrsten Sinne des Wortes gut abschneiden, hat Warentest ermittelt. Sieger ist der Husqvarna Automower 305 (1100 Euro), der gut mäht und leicht zu bedienen ist. Kinder sollten aber keine im Haus sein, aus Sicherheitsgründen. Preistipp ist der Gardena Sileno minimo. Er kostet für Flächen bis 250 Quadratmeter 530 Euro, und für 500 Quadratmeter 600 Euro.

Technik für den Garten: Blumentöpfe mit Wasserstandsanzeiger

Eulen-Blumentopf: Blumentöpfe, die aus einem eingebauten Reservoir für eine gewisse Zeit selbst Wasser ziehen, gibt es in Hülle und Fülle. Exzellent sind die Töpfe der mittelfränkischen Firma Lechuza (lechuza.de) mit Wasserstandsanzeiger, die es ab 30 Euro gibt. Wenn Kinder mitgarteln wollen, sind die Meximaxi-Blumentöpfe ideal (27 Euro bei Amazon). Ihr Eulengesicht an der Außenseite zeigt an, wie leer der Wassertank ist. Wenn die Eule traurig nach unten schaut, braucht die Pflanze dringend Wasser.

Pflanzenwächter: Wer nicht von Natur aus den grünen Daumen hat, kann mit moderner Technik alles über den Zustand seiner Pflanzen erfahren. Dafür sorgen Sensoren, die in die Erde gesteckt werden. Sie messen Licht, Temperatur, Feuchtigkeit und Nährstoffgehalt. Die Werte und passende Pflegetipps gibt es per App. Top ist der Royal Gardineer Bodensensor (38 Euro bei Amazon). Er kennt per Datenbank die Bedürfnisse von über 5000 Pflanzen.

Urlaubsvertretung für den Garten durch vorprogrammierte Bewässerung

Garten-Steckdose: Wer draußen automatisiert Lampen oder Geräte ein- und ausschalten will, kommt um eine Freiluft-Steckdose nicht herum. Die meisten Smart-Steckdosen sind aber nicht wetterfest. Die Fritzdect 210 (80 Euro) der Berliner Firma AVM (avm.de) lässt sich dank Spritzwasserschutz dagegen problemlos draußen einsetzen. Die Steuerung läuft per App.

Urlaubsvertretung: Wer gießt im Urlaub meine Pflanzen? Das ist für viele Verbraucher eine der zentralen Fragen – vor allem, wenn kein Wasserhahn für eine smarte Lösung zur Verfügung steht. Garten-Spezialist Gardena (gardena.com) bietet gleich mehrere Lösungen: Das Urlaubsbewässerungs-Set mit Wasserreservoir kommt mit 10,5-Liter-Tank, elektrischer Pumpe und Zeitschaltuhr. Es eignet sich vor allem für Blumenkästen. Die Gardena-City-Gardening-Bewässerung zieht Wasser etwa aus einer Regentonne, ermöglicht so auch längere Urlaube. Das gilt auch für das Gardena-Aqua-Bloom-Set, das auch höhere Pflanzen bis zu vier Meter bewässert und dank Solarmodul ohne Strom auskommt. Alle drei Gardena-Lösungen kosten bei Amazon um die 90 Euro.

Pflanzen-Apps: Was da im Garten wächst oder wuchert, erfährt man mit der App PlantNet, die per Handy-Kamera über 30 000 Pflanzen treffsicher identifiziert. Die Gardenia-App erinnert ans Gießen. Und die Planta-App bietet exzellente Pflegehinweise zu Millionen von Gewächsen. Motto: „Töte nie wieder eine Pflanze!“