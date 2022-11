Gartentipp für den Herbst: Lasagne-Taktik verhilft zu langer Blütenpracht im Frühjahr

Lasagne für den Garten: Im Herbst sollten Blumenzwiebeln in Schichten eingepflanzt werden.

Pflanzzeit in Topf oder Balkonkasten

Von Marcus Giebel schließen

Der Herbst ist der ideale Zeitpunkt, um den Garten für den Frühling vorzubereiten. Gerade die Lasagne-Methode verhilft im neuen Jahr zu einem langanhaltenden prachtvollen Anblick.

München - Wenn sich der Herbst in Deutschland breitmacht, ist die Zeit für Lasagne im Garten gekommen. Genauer gesagt: die Lasagne-Taktik oder -Methode. Dabei werden Blumenzwiebeln wie die Teigplatten bei der Speise gleichen Namens übereinander geschichtet. Auf diesem Weg lässt sich in Töpfen und Balkonkästen eine besonders intensive und lange Blüte der Frühjahresblumen fördern.

Alternativ wird auch von Schicht- oder Etagenbepflanzung gesprochen. Die verschiedenen Zwiebeln werden dann entsprechend ihrer Blühzeit in Töpfen, Kübeln oder Schalen in die Erde gesetzt. Ganz unten landen die zuletzt erblühenden Blumenzwiebeln, die schnellsten werden ganz oben eingepflanzt. Damit ist für Abwechslung gesorgt und das Blumenbeet bietet über einen langen Zeitraum einen besonders verlockenden Anblick.

Lasagne-Taktik im Blumentopf: Einpflanzen vor dem ersten Frost

Das Portal gartentipps.com erwähnt Frühblüher wie Krokusse, Schneeglöckchen, Tulpen oder Narzissen. Wer clever vorgehe, werde mit einer besonders dichten Blütenpracht im Frühling belohnt. Von Januar bis Mai bietet das Blumenbeet dann Abwechslung. Eingepflanzt werde von September bis Dezember vor dem ersten Frost.

Hier werden zwei konkrete Lasagne-Methoden genannt. Variante 1 für Anfänger besteht demnach oben aus Krokussen, in der Mitte aus Hyazinthen und unten aus Tulpen. Variante 2 ist für Fortgeschrittene und beherbergt sogar vier verschiedene Etagen: oben Narzissen, in der Mitte Hyazinthen über Blausternchen und unten Traubenhyazinthen. Als Anordnung bieten sich Kreise, Dreiecke oder Rechtecke an.

Lasagne-Methode im Herbst: Blumenbehältnis sollte im Boden Löcher aufweisen

Zunächst wird ein Blumenbehältnis - etwa ein großer und hoher Blumentopf - benötigt, der im Boden Löcher haben sollte, durch die das Wasser ablaufen kann. Bei gartentipps.com wird ein runder Topf mit mindestens 28 Zentimetern Durchmesser empfohlen. Als unterste Schicht sollte Blähton verwendet werden, also Tonkugeln. Diese Lage misst demnach je nach Topf zwischen zwei und fünf Zentimeter.

Damit geht es über zum Hauptteil der Lasagne-Methode. Es folgen abwechselnd Blumenerde, die möglichst hochwertig sein sollte, und die schon erwähnten Blumenzwiebeln. Letztere sollten niemals direkt übereinander, sondern immer versetzt angeordnet werden. Die oberste Schicht besteht wieder aus Blumenerde. Zur Dekoration bieten sich Pflanzenstecker mit Beschriftung an. (mg, dpa)