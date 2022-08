Eigentümer und Mieter: Wann die steigenden Energie-Kosten beim Verbraucher ankommen

Von: Patrick Mayer

Teilen

Im Fokus: Die Energie- und Heizkosten in Deutschland wegen Inflation sowie Russland-Ukraine-Krieg. © IMAGO / blickwinkel

Im Herbst und Winter werden die Preise für Gas und das Heizen in Deutschland steigen. Eigentümer, Vermieter, Mieter - wer wann mit den hohen Kosten rechnen muss.

München/Berlin - „Geld zur Seite legen und Energie sparen.“ Das rät der Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Udo Sieverding, laut Spiegel vor der nächsten Nebenkostenrechnung. Sieverding halte es für möglich, dass mit der nächsten Abrechnung die Abschläge auf das Drei- bis Vierfache angehoben werden, schreibt das Nachrichtenmagazin.

Eigentümer, Vermieter, Mieter: Wer muss wann mit den Nebenkosten für Gas rechnen?

Weswegen manche Verbraucher in Deutschland überlegen, auf Heizen mit Holz umzusteigen - was Hürden bereithält. Der Fachkräftemangel in der Bundesrepublik erschwert die Situation zum Beispiel enorm. Viele Eigentümer und Vermieter werden es schlicht nicht mehr schaffen, auf andere Heizungen etwa mit Holzscheiten oder -pellets umzusteigen, weil es zu wenige Handwerker gibt.

Bleibt in vielen Fällen nur Kohle und Gas. Eigentümer, Vermieter, Mieter - wer muss wann mit den Nebenkosten rechnen? Anders formuliert: Wen treffen die galoppierenden Kosten auf dem Energiemarkt wegen der Inflation und der Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs wann? Merkur.de verschafft einen Überblick.

Gas-Rechnung: Wann Eigentümer und/oder Vermieter an den Versorger zahlen müssen

Wann müssen Eigentümer und/oder Vermieter an den Versorger zahlen? Besitzen Sie ein Haus oder eine Wohnung, die Ihnen gehört, kommt es erstmal darauf an, ob Sie in der Grundversorgung sind oder mit einem Energie-Unternehmen einen sogenannten Sondervertrag abgeschlossen haben. Heißt: So lange Sie nicht von sich aus aktiv werden, zum Beispiel Strom- sowie Gasanbieter miteinander vergleichen, sind Sie automatisch Kunde in der Grundversorgung.

Zum Beispiel versorgen Sie dann Stadtwerke mit Strom und Gas - und stellen Ihnen das in Rechnung. Die Preise in der Grundversorgung sind generell hoch - unabhängig von der aktuellen Inflation. Und: Der Gas-Preis kann mit einer Frist von sechs Wochen erhöht werden. „Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig“, heißt es in der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV), Paragraf 17. „Bei Energielieferverträgen außerhalb der Grundversorgung richtet sich die Fälligkeit der Zahlung nach den speziellen Regelungen des Vertrags“, erklärt die Bundesnetzagentur indes zu Sonderverträgen von sogenannten Sonderkunden. Ergo: Der Zeitpunkt für die turnusmäßige Überweisung wird vertraglich fixiert, nicht selten auch Vorauszahlungen geleistet.

Bei Energielieferverträgen außerhalb der Grundversorgung richtet sich die Fälligkeit der Zahlung nach den speziellen Regelungen des Vertrags.

Vorsicht: Erstvertragslaufzeiten sehen bei Sonderverträgen oft kein Kündigungsrecht innerhalb der ersten 24 Monate vor. Werden Laufzeitverträge mit einer Preisgarantie abgeschlossen, sind Preisanhebungen für den Anbieter zwar nicht ohne Weiteres möglich. Aber: Die beschlossene Gas-Umlage der Ampel-Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP zur Entlastung der Versorger bildet hiervon eine Ausnahme. Die Kosten sollen direkt an die Verbraucher weitergegeben werden, bekräftigte Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Gas-Rechnung: Wann Vermieter die Energie-Nebenkosten auf die Mieter umlegen können

Wann können Vermieter die Energie-Kosten auf die Mieter umlegen? Es gilt: Mehrkosten muss zunächst der tragen, der den Vertrag mit dem Energie-Versorger abgeschlossen hat. Bei Gas zum Heizen und für Warmwasser ist das in der Regel die Vermieterin oder der Vermieter, während die Stromversorgung häufig vom Mietvertrag ausgeklammert ist und von den Mietern selbst verwaltet wird.

Im Falle einer Zentralheizung in einem Mietshaus zahlt demnach zuerst der Vermieter, der die Kosten umlegen muss, je nach Verbrauch einzelner Wohnungen oder deren Anteil an Quadratmetern im gesamten Gebäude. Laut der im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgeschrieben Betriebskostenverordnung (BetrKV) muss der Vermieter einmal jährlich eine Nebenkostenabrechnung erstellen, insofern der Mieter monatliche Vorauszahlungen leistet.

Im Video: Ampel-Regierung senkt Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch

Gas-Rechnung: Wann Mieterinnen und Mieter zur Nebenkostenabrechnung wissen müssen

Wann müssen Mieter mit der Nebenkostenrechnung rechnen? Die Vermieterin oder der Vermieter hat laut BGB ein Jahr Zeit, die Nebenkostenabrechnung auszustellen. Beispiel: Die Nebenkostenabrechnung für das Kalenderjahr 2022 muss seitens des Vermieters bis zum 31.12.2023 erstellt sein, frühestens kann sie oder er die Vorauszahlungen überschreitenden Nebenkosten am 1. Januar des jeweils darauffolgenden Jahres in Rechnung stellen. Was wiederum davon abhängt, wann er oder sie die letzte Rechnung vom Versorger zum vorherigen Kalenderjahr erhält.

Das Gesetz regelt auch: Wenn ein Vermieter diese einjährige Frist nicht einhält, hat sie oder er anschließend keinen Anspruch mehr auf mögliche Nachzahlungen. Bei vielen Mietern wirken sich die höheren Kosten somit erst mit der Nebenkostenabrechnung aus. Dann, wenn die Nachzahlung ab Beginn des neuen Kalenderjahres fällig wird. Was zeitlich wiederum ganz von der Vermieterin und dem Vermieter abhängt. Der Deutsche Mieterbund rät deshalb, freiwillig höhere Vorauszahlungen mit der Vermieter-Seite zu vereinbaren. Damit das böse Erwachen nicht ganz so heftig ausfällt. (pm)