Gas-Krise: Darf meine Heizung gedrosselt werden? Diese Rechte haben Mieter

Von: Victoria Krumbeck

In den ersten Wohnungen wird das Warmwasser rationiert und die Heiztemperaturen in der Nacht gesenkt. Doch das ist rechtswidrig, wie der Deutsche Mieterbund erklärt.

Berlin - Als Folge des Ukraine-Kriegs wird das Gas immer knapper und die Preise steigen an. Viele Vermieter und Mieter müssen sich dieser Realität stellen. Die ersten Wohnungsanbieter ziehen daher Konsequenzen und stellen zeitweise das Warmwasser ab und drosseln die Heizung. Doch das ist nicht rechtens, wie der Deutscher Mieterbund auf Anfrage von Merkur.de erklärt. Es gibt bestimmte Regelungen, die die Vermieter einzuhalten haben. Sollten diese ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, haben Mieter ein Recht auf Mietkürzungen.

Energiekrise: Das Abstellen und Drosseln von Warmwasser ist rechtswidrig

In Sachsen hatte eine Wohngenossenschaft in Dippoldiswalde das warme Wasser rationiert. In rund 600 Wohnungen wird seit dem 1. Juli das Wasser vormittags, nachmittags und ab 21 Uhr abgeschaltet. Das ist nicht der einzige Fall. Letzte Woche hat der Immobilienanbieter Vonovia, dem allein in Deutschland über 500.00 Wohnungen gehören, angekündigt, die Heizung nachts auf 17 Grad zu drosseln. Der Deutsche Mieterbund sagt jedoch, dass solche Maßnahmen rechtswidrig sind.

Für die Innenräume eines Hauses gibt es entsprechende Wärmeregelungen, die rechtlich und vom Deutschen Institut für Normung (DIN) festgelegt wurden. So muss es ein Angebot geben, Wohnung zwischen 6 Uhr und 23 Uhr auf mindestens 20 Grad Celsius aufzuheizen. Eine Absenkung der Temperaturen in der Nacht ist jedoch erlaubt. Das Landesgericht Wuppertal bestätigte in einem Urteil, dass die Temperaturen in der Nacht nicht unter 18 Grad abgesenkt werden dürfen. „Die von Vonovia geplante Absenkung auf 17 Grad lässt sich also mit der Entscheidung des LG nicht vereinbaren“, so die Sprecherin des Landesverbandes.

„Vermieter dürfen das Warmwasser nicht zeitweise abstellen“

Ohne das Einverständnis aller Parteien darf das Warmwasser nicht einfach so abgestellt werden, erklärt eine Sprecherin des Deutschen Mieterbundes. Auch ein Aushang im Flur oder eine Information des Vermieters reiche dafür nicht aus. Nicht jeder Mieter hat den gleichen Lebensstil, sodass warmes Wasser zu den unterschiedlichsten Zeiten benötigt wird und nicht einfach abgestellt werden darf.

Mieter haben Anspruch auf Mietkürzungen

„Mieter haben das Recht, die Miete zu mindern, solange bis der Mangel behoben ist, sprich bis wieder warmes Wasser aus der Leitung kommt“, so der Deutsche Mieterbund. Wenn warmes Wasser fehlt oder die Wohnung unzureichend beheizt ist, sind dies Gründe für eine gekürzte Miete. Die Sprecherin des Landesverbandes des Deutschen Mieterbundes ergänzt: „Die Vermietenden müssen die zentrale Warmwasserversorgung des Mietshauses das ganze Jahr, 24 Stunden am Tag, mit einer Mindesttemperatur von 40 bis 50 Grad Celsius zur Verfügung [...] stellen. Wassertemperaturen von weniger als 40 Grad Celsius sind ein Wohnungsmangel. Die Mieter*innen haben Anspruch auf Abhilfe.“

Auch wenn der Mietvertrag eine andere Regelung enthält, haben Mieter den Anspruch auf die geltenden Regelungen zur Wassertemperatur. „Klauseln, die vorschreiben, dass beispielsweise auch tagsüber 18 Grad Celsius ausreichend sind, haben keine Gültigkeit. Ebenfalls nicht zulässig ist, wenn bestimmt ist, dass die Heizung nachts komplett aus ist. Die Rechtsprechung legt hier fest, dass während der Heizperiode die Heizung nachts funktionieren muss“, so der Landesverband. (vk)