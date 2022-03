Sparen bei Gas, Öl, Strom und Sprit: Effiziente Tipps für die Umwelt und den Geldbeutel

Von: Christian Vordemann

Die Preise für Gas, Öl, Strom und Sprit sorgen aktuell für hohe Rechnungen. Verbraucher können durch einfache Verhaltensänderungen ordentlich sparen. © Christin Klose/dpa-tmn

Strom, Gas, Heizöl und Sprit werden teurer, der Streit mit Russland treibt die Preise. Wer jetzt Energie sparen will, muss nicht frieren – eine Übersicht über die effizientesten Tricks.

München - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Bevölkerung aufgerufen, Energie zu sparen. Hintergrund ist der Streit mit Russland, im Zuge dessen die Erdgaslieferungen gestoppt werden könnten. Doch auch bei ausreichenden Mengen sind die Preise hoch. Grund genug, etwas für das Klima und den Geldbeutel zu tun.

Heizkosten: Verbraucher können mit kleinen Änderungen Kosten sparen

In keinem anderen Bereich kann ein Haushalt mehr Energie sparen, als beim Heizen. Im Durchschnitt werden etwa 125 Kilowattstunden (KWh) pro Quadratmeter im Jahr verheizt. Um Energiekosten zu reduzieren, ist es wichtig, sich regelmäßig den eigenen Heizenergieverbrauch anzuschauen.



Schon mit kleinen Verhaltensänderungen und geringen Investitionen kann man Heizenergie und Kosten sparen. „Drehen Sie Ihre Heizung beispielsweise nachts oder wenn Sie nicht zu Hause sind runter“, rät die Energieberatung der Verbraucherzentrale. Digitale Systeme wie „Smart Home“ unterstützen dabei.



„Jedes Grad weniger lässt den Heizenergieverbrauch um sechs Prozent sinken.“

Moderne Technik und gute Dämmung lassen den Sparstrumpf noch schneller wachsen. Welche Maßnahmen infrage kommen, hängt von den eigenen Wünschen, Gewohnheiten und dem Zuhause ab. Durch das Reduzieren der Raumtemperatur kann man deutlich sparen, betonte Norbert Endres, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern: „Jedes Grad weniger lässt den Heizenergieverbrauch um sechs Prozent sinken.“ Neunzehn bis einundzwanzig Grad Zimmertemperatur werden oft als behaglich empfunden. Auch eine verbesserte Wärmedämmung an der Gebäudehülle reduziert den Energieverbrauch erheblich.

Stromverbrauch: Homeoffice verbraucht deutlich mehr Energie

Es ist erstaunlich, welche Energiemengen durch Stromverbrauch für Licht, zum Aufladen von Akkus, beim Kochen, beim Wäsche waschen, für Multimedia und Computer zusammenkommen. Dieser Energiehunger ist nur schwer durch einen verbesserten energetischen Standard bei Neubauten und sanierte Altbauten aufzufangen. Dabei ist es ganz leicht, den eigenen Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten zu senken und gleichzeitig dem Klima etwas Gutes zu tun. Es lohnt sich, Stromfresser im Haushalt zu identifizieren. Viele Haushalte verbrauchen auch durch das Arbeiten zuhause (Homeoffice) deutlich mehr Strom. Durch den regelmäßigen Betrieb von Computer, Schreibtischlampe, Wasserkocher oder Kaffeemaschine steigt der Stromverbrauch um etwa fünf Prozent, schätzt die Energieberatung der Verbraucherzentralen.

Stromkosten: „Allein Standby macht etwa 15 Prozent“ aus

Auch die häufigere Nutzung weiterer Elektro- und Haushaltsgeräte trägt dazu bei. Die konkreten Mehrkosten sind von Fall zu Fall unterschiedlich und werden auf 30 Cent bis einen Euro pro Tag beziffert. Wird der zusätzliche Bedarf an Heizenergie durch die Arbeit im Homeoffice mitgerechnet, entstehen Mehrkosten von bis zu einigen Hundert Euro pro Jahr. Ein PC verbrauche dreimal so viel Strom wie ein Notebook, und das dreimal so viel wie ein Tablett, sagt Norbert Endres von der Verbraucherzentrale Bayern.



Geräte, die gerade nicht benötigt werden, sollten komplett ausgeschaltet werden. Fernseher sollten auf den Energiesparmodus eingestellt werden. „Allein Standby macht etwa 15 Prozent einer durchschnittlichen Stromrechnung aus“, sagt Endres. Beim Kauf neuer Haushaltsgeräte sollten besonders sparsame in Betracht gezogen werden.



Sprit sparen durch Optimierung der eigenen Fahrweise

Aber auch wer mit dem Auto fahren muss, hat laut ADAC einige Möglichkeiten, und zwar ganz einfach, bis zu 20 Prozent Kraftstoff zu sparen, indem der Automobilist seine Fahrweise optimiert und vorausschauend fährt: zum Beispiel rechtzeitig hochschalten, unnötiges Bremsen vermeiden, den Wagen vor der roten Ampel ausrollen lassen und den Motor vor der Bahnschranke ausschalten. Kurze Strecken sollten vermieden werden, denn bei kaltem Motor verbraucht der Motor am meisten Sprit. „Steigen Sie bei Kurzstrecken lieber aufs Fahrrad um oder kombinieren Sie mehrere Einzelfahrten zu einer längeren Fahrt“, rät der Automobilclub.



Hoher Spritverbrauch durch falschen Luftdruck beim Auto

Wichtig ist auch der richtige Luftdruck (die Angabe findet sich im Auto/Bedienungsanleitung). „Der kann um 0,2 bar erhöht werden, dadurch gibt es weniger Rollreibung“, sagt Energieberater Endres. Das richtige Tempo und der Luftwiderstand ist ein wichtiger Faktor. „Je langsamer, desto sparsamer fährt ein Auto“, betont Endres. Bei Geschwindigkeiten über 90 km/h steige der Verbrauch deutlich, je größer das Auto, desto mehr.



Tipps zu Energiesparen erhalten Verbraucher in der Energieberatung der Verbraucherzentrale. Termine können unter der kostenlosen Nummer 0800 809 802 400 vereinbart werden