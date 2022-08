Gas-Umlage: Profitieren Gas-Kunden von einem Schlupfloch im Vertrag?

Was Verbraucher nun wissen müssen

Um die Gasimporteure zu retten, sollen Kunden ab 1. Oktober die Gasumlage zahlen. Dabei könnte ein Schlupfloch im Vertrag nun einigen Bürgern helfen.

München ‒ Nein, mit der Gießkanne will die Bundesregierung das Geld für die Gas-Umlage nun offenbar doch nicht verteilen. Fehler der Vergangenheit würden korrigiert, verspricht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der Kreis der berechtigten Unternehmen soll möglichst verkleinert werden, berichtete zuerst die Welt.de. Grundsätzlich besteht nämlich der Anspruch auch für Unternehmen, die nicht in existenzieller Not sind. Das würde man jetzt noch einmal genauer angucken, um diesen Anspruch abzuwehren, so Habeck.

Das Geld für die Gas-Umlage soll - so die Planung des Ministers - ab Oktober allein von den Kunden der Gas-Konzerne bezahlt werden. Die Umlage von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll Firmen entlasten, die wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland anderswo teuer Gas einkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Die so entstehenden zusätzlichen Kosten sollen den Unternehmen ab Oktober zu 90 Prozent ersetzt werden. Dies soll Firmenpleiten und letztlich Lieferausfälle verhindern.

Gas-Umlage: Ansprüche belaufen sich auf rund 34 Milliarden Euro

Anspruch auf Geld aus der Umlage haben zwölf Unternehmen angemeldet. Die Ansprüche belaufen sich auf insgesamt rund 34 Milliarden Euro. Es gibt aber auch Unternehmen auf der Liste, die aktuell nicht in einer wirtschaftlichen Schieflage sind, laut Minister ein „Schweinegeld verdient haben“ und dennoch von der Umlage profitieren möchten.

Dieses Gießkannen-Prinzip löst nicht nur Unmut bei der Ampel-Koalition, sondern auch bei den hiesigen Gas-Kunden aus. Und das sind immerhin knapp die Hälfte der Verbraucher in Deutschland, welche die Kosten für die Gas-Umlage spätestens ab November auf ihrer Abrechnung des Energieversorgers deutlich zu spüren bekommen.

Zusätzliche Kosten durch die Gas-Umlage:

Single-Haushalt (5.000 kWh Gas pro Jahr): 143,90 Euro Mehrkosten pro Jahr

Pärchen-Haushalt (12.000 kWh Gas pro Jahr): 345,40 Euro Mehrkosten pro Jahr

Einfamilienhaus (20.000 kWh Gas pro Jahr): 575,70 Euro Mehrkosten pro Jahr

Wie die Verbraucherzentrale NRW vorrechnet, werde eine Familie mit einem Verbrauch von 20.000 kWh im Jahr zusätzlich „eine jährliche Umlage von 520 Euro brutto bezahlen“. Ein Alleinstehender in einer 50 Quadratmeter-Wohnung muss mit einem Plus von rund 150 Euro rechnen, wie das Vergleichsportal Check24.de berichtet. Diese Beträge müssen Arbeitnehmer netto erstmal verdienen. Alternativlos, oder? Oder Verbraucher schrauben ihre Ansprühe runter, drehen die Gas-Heizung runter, ziehen sich warm zu Hause an und rennen durch die Wohnung, um nicht zu frieren. Inzwischen gibt es viele gute Vorschläge um Gas zu sparen.

Gas-Umlage: Schutz für Kunden mit Verträgen, die Preis garantieren

Bereits jetzt ist klar, viele Haushalte werden die Kosten für die Gas-Umlage nicht aufbringen können. Vor allem Geringverdiener und Verbraucher, die sowieso schon jeden Cent umdrehen müssen und kein Geld für die Umlage zurücklegen können. Sie schlittern zusehends in finanzielle Bedrängnis. Müssen das Job-Center um Hilfe bitten.

Dabei ist bis heuer noch immer nicht geklärt, wie es eigentlich um bereits abgeschlossene Verträge steht, die eine Preisgarantie oder eine Festpreisgarantie haben. Schützen diese Verträge die Verbraucher eigentlich vor der beschlossenen Gas-Umlage. Die Verbraucherzentrale NRW sieht darin offenbar ein Schlupfloch für Gas-Kunden.

Es ist also gut möglich, dass die Gas-Umlage den Kunden mit derartigen Verträgen erspart bleibt. Das Bundeswirtschaftsministerium prüfe diese Frage derzeit noch, heißt es bei der Verbraucherzentrale NRW. Robert Habeck hat also noch ein ganz entscheidende Hausaufgaben zu machen, um seine Fehler bei der Gas-Umlage zu korrigieren.

