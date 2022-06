Gas- und Stromversorger erhöhen Preise: Verbrauchertipps für Energiekosten-Senkung

Trotz Heizkostenzuschlag steigen die Preise für Gas und Strom ins Unermessliche. Das können Sie dagegen tun. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Gas, Strom und Öl werden immer teurer. Für viele Mieter und Eigenheim-Besitzer ist das eine Katastrophe. Das kann man tun, um die Kosten zu senken.

Hamburg – Die Kosten für Gas und Strom explodieren in Deutschland aktuell. Für Mieter und Eigenheimbesitzer bedeutet das finanzielle Sorgen.

Mit welchem Trick Energiekosten gesenkt und wie man sich gegen Erhöhungen wehren kann, verrät 24hamburg.de.

Der Gaspreis stieg Anfang 2022 um 83 Prozent, der Preis für Heizöl um 75 Prozent. Beim Strom lässt die Preissteigerung wegen der Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli noch auf sich warten, ab August kündigen aber auch Stromversorger höhere Preise an. Wer die eigenen Energiekosten senken will, kann zunächst darauf achten, bewusster zu heizen, kürzer zu duschen oder keinen Strom zu verschwenden. Im zweiten Schritt sollten sich Verbraucher informieren, ob sich ein Wechsel zu einem billigeren Anbieter lohnt. Der Staat greift in Sachen Energiekosten nämlich leider nicht allen Bürgern unter die Arme.