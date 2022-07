Gaskrise: Dürfen unsere Vermieter das Warmwasser rationieren?

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Wasser läuft aus einem Duschkopf. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Gas ist knapp und teuer. Erste Vermieter drehen ihren Mietern zu bestimmten Zeiten das Warmwasser ab. Aber dürfen die das überhaupt? So ist die Rechtslage.

Hamburg – Die sächsische Genossenschaft Dippoldiswalde reagierte kürzlich auf die Gasknappheit und die gestiegenen Preise und rationierte für etwa 300 Mietwohnungen die Warmwasserversorgung. Warmes Wasser gibt es dort nur zu bestimmten Zeiten am Tag. Außerhalb dieser Zeiten und in der Nacht bleibt das Wasser kalt. Zusätzlich wird die Heizung bis September komplett abgeschaltet. Das geht aus einem Aushang der Wohnungsgenossenschaft hervor, der auf dem Facebook-Kanal des Unternehmens gepostet wurde. Aber ist das überhaupt erlaubt?

24hamburg.de verrät hier, warum Vermieter das Warmwasser nicht einfach abschalten dürfen und was Ihre Rechte sind.

Jens Kerstan, Umweltsenator der Stadt Hamburg, hatte kürzlich bereits angekündigt, dass in der Stadt im Falle eines Gas-Notstandes das Warmwasser rationiert werden könnte.