Dunkle Gaspreis-Prognose wegen Ukraine-Krieg – „Lieber frieren, als Gas von Putin“

Auch wenn es noch keine Versorgungsengpässe gibt, die Gaspreise werden spürbar steigen. © Patrick Pleul/dpa

Der Krieg in der Ukraine könnte in absehbarer Zeit auch Folgen für die Verbraucher in Baden-Württemberg und ganz Deutschland haben – Stichwort Gaspreis.

Karlsruhe – Schon bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, kannte der Gaspreis bloß eine Richtung. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum einen steigt der Gaspreis an der Energiebörse kontinuierlich an, zum anderen steigt der Flüssiggas-Bedarf weltweit an. Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise. Und im Fall von Gas kommt noch erschwerend hinzu, dass Deutschland massiv von Gaslieferungen aus dem Ausland abhängig ist – würden die komplett wegfallen, könnte es teuer werden.

BW24* informiert über die dunkle Gaspreis-Prognose mit Blick auf die Ukraine

Wie stark genau lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Der Grund: Laut einer Sprecherin der EnBW wirkt sich der Ukraine-Krieg zeitverzögert auf die Entwicklung der Energiepreise aus. In Berlin ist auf einer Demonstration ein Schild mit der Aufschrift „Lieber frieren, als Gas von Putin" aufgetaucht. Die Frage ist bloß: Können sich das die Verbraucher leisten? Zumal auch das Projekt Nord Stream 2 jetzt erst einmal auf Eis liegt.