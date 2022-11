Gaspreisbremse: Was bedeutet die Entlastung für Verbraucher und wie funktioniert sie?

Von: Isabelle Jentzsch

Die Gaspreisbremse soll ab März 2023 die Verbraucher von der Energiekrise entlasten. Wie genau sie funktioniert, wer davon profitiert und was die Nachteile sind – ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Berlin – Die Bundesregierung hat die Gaspreisbremse beschlossen. Sie soll die Verbraucher von den stark gestiegenen Preisen im Zuge der Energiekrise entlasten. Doch so hoffnungsvoll die Gaspreisbremse auch klingt, sie kommt mit einigen Haken um die Ecke.

Gaspreisbremse: Wie funktioniert sie?

Wichtig für die Gaspreisbremse ist die Jahresverbrauchsprognose. Jedoch greift die Gaspreisbremse nur auf 80 Prozent dieser Prognose. Damit animiert die Bundesregierung die Verbraucher dazu, selbst Gas einzusparen. Hat ein 1-Personen-Haushalt also einen Vorjahresverbrauch von circa 5000 Kilowattstunden, greift die Gaspreisbremse nur auf 4000 Kilowattstunden.

Im Rahmen der Preisbremse wird für eine bestimmte Grundmenge an Gas ein Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde festgesetzt. Für 80 Prozent des bisherigen Jahresverbrauchs bekommen Haushalte also einen staatlich garantierten Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde, Abgaben und Steuern inklusive. Je mehr der Gasanbieter den Preis bereits über 12 Cent erhöht hat, desto mehr profitiert man auch von der Gaspreisbremse. Doch für alle Kilowattstunden, die über der 80-Prozent-Marke des Jahresverbrauchs liegen, zahlt man den mit dem Gasanbieter vereinbarten Arbeitspreis.

Sagt die Jahresverbrauchsprognose eines 3-Personen-Haushalts beispielsweise, dass circa 12.000 kWh Gas verbraucht werden, bekommt der Haushalt zukünftig 80 Prozent davon, also 9600 kWh, zum staatlich gedeckelten Fixpreis. Alles, was die drei Personen des Haushalts darüber hinaus an Gas verbrauchen, zahlen sie allerdings zum vertraglich vereinbarten Preis ihres Gasanbieters. Es ist also auch im Interesse der drei Personen, ihren Gasverbrauch zu reduzieren.

Für wen gilt die Gaspreisbremse?

Grundsätzlich gilt die Preisbremse für jeden, der Gas bezieht, egal ob Privathaushalt oder Unternehmen. Für große Industrieunternehmen, rund 25.000 Betriebe, gilt jedoch eine Sonderregelung. Für diese Unternehmen gilt ein Preisdeckel von 7 Cent pro Kilowattstunde auf 70 Prozent ihres Verbrauchs. Dabei wird der Jahresverbrauch von 2021 der Unternehmen als Grundlage genommen.

Die Bundesregierung hat die Gaspreisbremse beschlossen. Ab März 2023 sollen Verbraucher entlastet werden. (Symbolbild) © IMAGO/Christian Ohde

Ab wann gilt die Gaspreisbremse?

Die Bundesregierung plant, die Gaspreisbremse ab März 2023 für Privathaushalte einzuführen. Sie soll dann rückwirkend auch für den Februar 2023 gelten. Für Unternehmen greift sie bereits ab Januar 2023. Zusätzlich zur Gaspreisbremse wurde für den Dezember 2022 die Gas-Soforthilfe beschlossen.

Was ist die Gas-Soforthilfe?

Die Gas-Soforthilfe soll die Zeit bis zur Gaspreisbremse überbrücken und erstattet einen Monatsanteil des Jahresverbrauchs. Der Rechnung liegt der Jahresverbrauch zugrunde, mit dem im September 2022 gerechnet wurde. So kann die Soforthilfe nicht zugunsten der Verbraucher manipuliert werden. Lag die Verbrauchsprognose im September 2022 beispielsweise bei 12.000 kWh für das ganze Jahr, dann bekommt der Verbraucher ein Zwölftel davon ausbezahlt, also 1000 kWh.

Die Auszahlung erfolgt dabei zu dem Preis, der im Dezember 2022 gilt. So wird eine eventuelle Preiserhöhung zwischen den Monaten September und Dezember ebenfalls berücksichtigt. Hinzu kommt, dass der monatliche Grundpreis des Gasvertrags im Dezember 2022 nicht bezahlt werden muss.

Bis wann ist die Gaspreisbremse gültig?

Die Gaspreisbremse soll voraussichtlich bis April 2024 gelten. Sollte es danach noch nötig sein, könne sie auch verlängert werden, sagt die Bundesregierung.

Können auch Fernwärmekunden von der Gaspreisbremse profitieren?

Viele Fernwärmeanbieter haben die Preise ebenfalls angehoben. Deshalb werden auch dort 80 Prozent des Basisverbrauchs gedeckelt, jedoch nur auf 9 Cent pro Kilowattstunde. Die Mehrwertsteuer wurde auf 7 Prozent gesenkt und eine Soforthilfe im Dezember ist ebenfalls geplant.

Wie wird die Gaspreisbremse finanziert?

Der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds (WSF) soll die Gaspreisbremse finanzieren. Der Sonderfonds wurde 2020 zur Bewältigung der enormen wirtschaftlichen Belastungen im Rahmen der Corona-Pandemie eingerichtet, wurde zuletzt aber nicht mehr aktiv genutzt. Insgesamt gibt die Bundesregierung 200 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Gaspreiserhöhungen frei. Die Kredite werden dem laufenden Jahr zugerechnet, ab 2023 soll die Schuldenbremse dann wieder eingehalten werden.

Welchen Nachteil hat die Gaspreisbremse?

Einerseits bedeutet die Preisbremse eine enorme finanzielle Belastung für die Staatskasse. Andererseits befürchten viele Experten, dass die Entlastung die Verbraucher nicht zum Energiesparen anregt. „Preise müssen Knappheiten ausdrücken, um Anreize zum Sparen zu schaffen“, erklärt der Ökonom Andreas Löschel gegenüber dem Deutschlandfunk. Die hohe Nachfrage nach Gas kann eine Mangellage im Winter zur Folge haben.

Auch Mieter können durch die Gaspreisbremse einen Nachteil davon tragen. Im härtesten Fall kann es vorkommen, dass die Entlastung erst im Dezember 2023 bei den Verbrauchern ankommt. Vermieter haben nämlich grundsätzlich bis zu einem Jahr Zeit, die Abrechnung zu erstellen und den Mietern zukommen zu lassen. (ij)