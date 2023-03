Gasrechnung selbst berechnen: Worauf Verbraucher achten müssen

Von: Stella Henrich

Wer die Gasrechnung seines Versorgers prüfen will, muss ein bisschen rechnen und zuvor die Einheiten von Kubikmeter in Kilowattstunden umrechnen. Wie das geht, erklären wir hier.

München - Normalerweise erhalten Verbraucher die Rechnung ihres Energieanbieters mit den Angaben von Kilowattstunden (kWh). Egal ob sie mit Gas oder Strom heizen. Der Versorger liest allerdings im Fall von Gas den Verbrauch in Kubikmetern am Zähler in der Wohnung oder im Keller des Kunden ab. Wer also die Rechnung und den angegebenen Verbrauch seiner Abrechnung überprüfen will, muss die Einheiten von Kubikmeter (m3) in Kilowattstunden umrechnen.

Schon jetzt warnen Verbraucherzentralen vor völlig überhöhten März-Abschlägen. Es lohnt sich also für Verbraucher in jedem Fall selbst nachzurechnen, um nicht im kommenden Jahr von völlig überzogenen Forderungen und Nachzahlungen an den Versorger überrascht zu werden.

Gasrechnung berechnen: Welche Werte wirklich wichtig sind

Diese Werte brauchen Verbraucher für die Umrechnung, um die Gasrechnung zu berechnen: Um von den Einheiten in m3 auf die angegebenen kWh zu kommen, werden für die Berechnung zwei entscheidende Parameter benötigt: zum einen der Brennwert und zum anderen die Zustandszahl, die sogenannte z-Zahl. Letztere Größe ist in den meisten Abrechnungen angegeben. Der Brennwert lässt sich normalerweise auch in der Abrechnung finden. Er gibt an, wie viel Energie in einem Kubikmeter Gas steckt.

Gasrechnung berechnen: Ein Beispiel für den Verbrauch 1000 Kubikmeter Gas

Kubikmeter x Brennwert x Zustandszahl = Kilowattstunden 1000 10,3 0,95 9785

Gasrechnung selbst berechnen: Verbraucher brauchen Zählerstände des Abrechnungszeitraums

Wer alle Werte vorliegen hat, kann also ganz leicht selbst die Gasrechnung berechnen. Wichtig ist dabei den angegebenen Zeitraum für den Verbrauch zugrunde zu legen – also den Zählerstand am Anfang und am Ende des Anrechnungszeitraums. Bilden Sie die Differenz von beiden und multiplizieren Sie diesen Verbrauch in m³ mit Brennwert und Zustandszahl, um den Verbrauch in kWh für den Zeitraum zu erhalten. Das war’s jetzt eigentlich fast schon, um den Preis auf der Rechnung gegenzuchecken.

Kubikmeter und Kilowattstunden sind unterschiedliche Einheiten Da m³ und kWh unterschiedliche Einheiten sind, kann der Wert variieren. Wenn ihre Heizung Gas verbrennt, wandelt es dabei die im Gas gespeicherte chemische Energie in Wärmeenergie um. Die freigesetzte Energie wird in kW angegeben. Diesen Wert müssen Sie mit der Laufzeit teilen, um den Wert kW pro Stunde (kWh) zu erhalten. Ihr Versorger rechnet nicht das verbrauchte Gas, sondern die genutzte Energie ab. Als Richtwert kann man meistens den Faktor 10 nehmen. Das zeigt auch unser ermittelter Wert in der obigen Beispielrechnung.

Multiplizieren Sie den ermittelten Verbrauch in kWh (aus obiger Rechnung) mit dem Preis für eine Kilowattstunde. Dabei handelt es sich um den sogenannten Arbeitspreis, den Verbraucher bei Vertragsabschluss mit ihrem Versorger vereinbaren. Auch dieser Wert ist auf der Gasrechnung angegeben oder findet sich in den Vertragsunterlagen.

Gasrechnung richtig berechnen: Jahresbetrag mit Dreisatz ausrechnen

Außerdem gibt es einen vereinbarten Grundpreis, der meist als Jahresbetrag in der Rechnung angeben ist. Auch dieser steht in den Vertragsunterlagen. Je nach Länge des Abrechnungszeitraums müssen Verbraucher diesen Betrag entsprechend beim Nachrechnen auf die Anzahl der Tage oder Monate anpassen. Die Zahl lässt sich leicht mit einem gewöhnlichen Dreisatz auf einem Blatt Papier nachrechnen. Wer sich nicht sicher ist, kann sich von diesen Sechstklässlern in der Schulküche ein bisschen helfen lassen.

Gasrechnung selbst nachrechnen: Das können Verbraucher tun, wenn die Abrechnung nicht stimmt

Am Ende addieren Verbraucher den Arbeitspreis und den Grundpreis und schlagen oben die Mehrwertsteuer darauf. Der Betrag sollte mit der Abrechnung des Energieversorgers übereinstimmen. Sollte die Rechnung nicht stimmen oder sind einige Angaben wie etwa der Verbrauch falsch, sollten Kunden das dem Versorger umgehend mitteilen, empfiehlt der Bundesverband Verbraucherzentrale.

Hat der Anbieter den Verbrauch geschätzt anstelle ihn abzulesen, muss er in der Rechnung - optisch hervorgehoben - darauf hinweisen. „Zusätzlich muss der Anbieter in der Rechnung den Grund der Schätzung benennen. Auf Wunsch hat der Anbieter die vorgenommene Schätzung in Textform zu erläutern“, erklären die Verbraucherschützer.

