Muss ich ab Samstag Gas-Umlage zahlen? Das müssen Verbraucher jetzt wissen

Von: Victoria Krumbeck

Der September nähert sich dem Ende und die Verbraucher wissen immer noch nicht, ob die Gasumlage auf sie zukommt. Experten geben Tipps, wie sich Gas-Kunden vorbereiten können.

München - Kommt sie oder kommt sie nicht? Während die Politiker und Politikerinnen noch diskutieren, warten die Verbraucher auf klare Ansagen. Die Gasumlage scheint auf der Kippe zu stehen. Die Gasumlage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll zum 1. Oktober eingeführt werden. Nur wenige Tage vor dem Startdatum wissen die Verbraucher immer noch nicht, ob sie sich auf noch höhere Heizungskosten für den Winter einstellen müssen oder nicht. Zwei Experten erklären, auf was sich die Gas-Kunden einstellen sollten.

Gasumlage ab Oktober - Muss ich sie zahlen? Das müssen Verbraucher jetzt wissen

Die Gasumlage soll die Importeure von den hohen Preisen entlasten. Sollte die Gasumlage wirklich kommen, müssen Gas-Kunden 2,4 Cent pro Kilowattstunde (kWh) netto zahlen - davon betroffen sind Haushalte sowie Unternehmen. Was ändert sich nun für die Verbraucher, wenn die Preise ab Oktober steigen? Und wird sie überhaupt kommen? Holger Schneidewindt, von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, geht davon aus, dass die Gasumlage zunächst für ein paar Monate in Kraft tritt und dann wieder abgeschafft wird, wie er Bild.de sagte.

Wenn die Umlage kommt, sollten Gas-Kunden eine wichtige Sache bei der Überweisung des Rechnungsbetrags beachten. Die Summe sollte mit dem Vermerk „unter Vorbehalt“ bezahlt werden, wie der Fachanwalt für Verbraucherrecht, Arndt Kempgens, der Bild erklärte. In der Betreffzeile sollte dann „Zahlung unter Vorbehalt“ stehen. Der Betrag ohne die Gasumlage muss auf jeden Fall gezahlt werden, so der Anwalt. „Wegen der Mehrbeträge fragen Sie schriftlich oder per E-Mail beim Versorger nach“, ergänzte er.

Gasumlage: Bei Nicht-Zahlung drohen Gassperren und Kündigung

Sollte die Rechnung nicht vollständig gezahlt werden, ist es ratsam, die Kürzung der Rechnung schriftlich anzukündigen. Das signalisiert dem Versorger, dass man grundsätzlich zu einer Zahlung bereit ist. Wenn die Rechnung nicht bezahlt wird, muss man mit Konsequenzen rechnen. „Wenn Sie Ihrem Versorger nicht das zahlen, was er fordert, sind das Rückstände. Dann drohen Gassperre und Kündigung“, erklärte der Verbraucherschützer Schneidewindt.

Wenn die Gasumlage scheitert, bleiben die Preiserhöhungen und die Abschläge dennoch gültig, wenn diese mit der Gasumlage begründet wurden, erklärte Kempgens. „Beide müssen getrennt betrachtet werden und können leider beide kommen.“

Gerichte müssen über Zulässigkeit der Gasumlage entscheiden

Etwas unsicherer sieht es der Verbraucherschützer. „Auch wenn die Gasumlage kommt, es bleiben große Fragezeichen, ob sie überhaupt wirksam ist. Denn der Kreis der Berechtigten ist zu groß, der Topf ist zu groß und damit die Umlage. Letztlich werden die Gerichte entscheiden müssen, ob die Umlage unzulässig ist“, ordnet er die Situation ein. Wenn die Gasumlage rückwirkend wegfällt, können die Vorbehaltszahlung von der nächsten Rechnung abgezogen werden, wie der Rechtsanwalt noch mal bekräftigt.

