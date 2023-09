Rückruf von Funny-Frisch-Chips: Fehler bei der Abfüllung gefährdet Allergiker

Von: Torben Niecke

In einigen Tüten der Marke Funny-Frisch sind Chips der falschen Geschmacksrichtung gelandet. Allergiker müssen aufpassen. Es gibt einen Rückruf.

Hamm - Eine Tüte Chips darf bei keinem guten Filmabend fehlen. Einige Personen könnten sich jedoch wundern, wenn sie Chips der Marke Funny-Frisch gekauft haben. Denn in einer Charge der beliebten Kartoffel-Chips ist nicht das in den Tüten, was auch außen draufsteht. Dies kann für Allergiker gefährlich werden.

Rückruf von Funny-frisch Chips: Fehler bei der Abfüllung gefährdet Allergiker

Der Hersteller Intersnack SE mit Sitz in Köln warnt daher aktuell im Rahmen des Rückrufs davor, dass in einigen wenigen Tüten der Geschmacksrichtung „ungarisch“ Chips mit „Sour Cream“-Geschmack gelandet sind. Auch wenn das Produkt von gewohnter Qualität sei, kann es aufgrund eines Inhaltsstoffes zu Problemen für Allergiker kommen. Denn im Gegensatz zu den „ungarischen“ enthalten die „Sour Cream“-Chips von Funny-Frisch das Allergen Milch, welches somit auch nicht auf der Verpackung aufgelistet wird. Somit sind sie für Personen mit einer Milcheiweißallergie oder Laktoseintoleranz nicht geeignet.

Natürlich sind nicht alle „ungarischen“ Funny-Frisch-Chips von dem Rückruf betroffen, berichtet wa.de. Auf diese Daten ist zu achten:

Rückruf: „Funny-Frisch Chipsfrisch ungarisch“

„Funny-Frisch Chipsfrisch ungarisch“ Charge: LHB 32 B

LHB 32 B Mindesthaltbarkeitsdatum: 1. Januar 2024.

Diese Informationen sind auf der Rückseite der Tüten oben links nachzulesen. Der Hersteller bittet Kunden, die ein Produkt aus dieser Charge erworben haben, ein Foto des Produkts mit erkennbarer Nummer an den Verbraucherservice von Funny-Frisch zu senden. Dieser kümmere sich darum, dass das falsche Produkt ersetzt wird.

Verkauft wurden die zurückgerufenen Chips in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

