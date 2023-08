Geheimtipp? Von wegen! Warum Sie morgens keine Bananen essen sollten

Von: Karolin Schäfer

Die Wahl der Lebensmittel am Morgen kann den Start in den Tag beeinflussen. Einem Ernährungsexperten zufolge sind Bananen zum Frühstück jedoch keine gute Idee.

Kassel – Ob Brötchen, Vollkornbrot oder Müsli: Frühstück ist für viele die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wer abnehmen möchte, kann mit einem gesunden Frühstück einiges erreichen. Dabei kann die Wahl der Lebensmittel am Morgen ganz entscheidend für den Start in den Tag sein. Bananen gelten als gesunde Kalium- und Magnesiumquelle. Einem Experten zufolge sollte man sich die aber erst im späteren Verlauf des Tages zu Gemüte führen.

Banane zum Frühstück? Ernährungsberater rät davon ab

Wer morgens vor der Arbeit schnell zur Banane greift, sollte aufpassen: Die Frucht ist zum Frühstück ungeeignet. Das meinte zumindest Daryl Gioffre, der vor allem in den USA als Ernährungsexperte bekannt ist, gegenüber dem Online-Magazin Byrdie. Zwar versorgen Bananen den Körper mit wichtigen Nährstoffen wie Vitamin B und Kalium.

Laut Daryl Gioffre sind Bananen zum Frühstück keine gute Idee. © Vasily Pindyurin/Imago

Allerdings lassen die gelben Früchte aufgrund ihres hohen Zuckergehalts den Blutzucker in die Höhe schießen und ebenso schnell wieder abfallen. Laut Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten enthalten Bananen etwa zwölf Gramm Zucker pro 100 Gramm. Je reifer eine Banane ist, desto weniger Stärke und mehr Zucker enthält sie. Zum Vergleich: 100 Gramm Erdbeeren kommen auf rund 4,9 Gramm Zucker.

Bananen zum Frühstück sorgen für schnell ansteigenden und abfallenden Blutzuckerspiegel

Der rasant ansteigende und abfallende Blutzuckerspiegel sorge für Heißhungerattacken und Müdigkeit – keine guten Voraussetzungen für den Start in den Tag. Gänzlich auf Bananen verzichten müssen Sie aber nicht. Die Frucht könne in Kombination mit gesunden Fetten den Blutzuckerspiegel stabilisieren, räumte Gioffre ein. Zudem enthalten feste, gelbe Bananen weniger Zucker.

Bananen zum Frühstück lassen sich also nicht per se verteufeln. Sie dienen als reichhaltiges Lebensmitteln mit vielen Nährstoffen und liefern vor allem für Sportler Energie. Dennoch sollte darauf geachtet werden, was man morgens isst. „Frühstück mit süßen Cerealien, weißen Marmeladenbrötchen oder Hefezopf lässt den Blutzucker schnell steigen, regt das Insulin an und dadurch sinkt der Blutzucker dann fix – der Mensch ist wieder hungrig. Das ist kontraproduktiv“, erklärte Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Cramm im Stern-Interview.

Gesundes Frühstück: Darauf sollten Sie achten

Grundsätzlich sollten zuckerhaltige Lebensmittel zum Frühstück gemieden werden. „Man braucht Fett und Eiweiß zum Frühstück, aber auch Gemüse und eine Portion Obst“, sagte die britische Ernährungstherapeutin Amelia Freer gegenüber The Independent. Dagmar von Cramm rät beispielsweise zu einem ungesüßten Vollkornmüsli mit Nüssen und frischem Obst. Hier sind also durchaus auch Bananen erlaubt. „Ob ich das um 8 Uhr oder erst um 10 Uhr genieße, ist eigentlich egal. Hauptsache, es hält mich bis zur Mittagspause fit“, betonte die Wissenschaftlerin.

Anmerkung der Redaktion: Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Letztendlich bleibt die Wahl des Frühstücks natürlich jedem selbst überlassen. Jeder sollte individuell prüfen, was am besten funktioniert. Eine neue Studie deckte auf, dass bestimmte Lebensmittel sich enorm auf das Krebs-Risiko auswirken können. Wer häufig unter Müdigkeit und Schwindel leidet, hat womöglich einen Eisenmangel – einige Lebensmittel können helfen. (kas)